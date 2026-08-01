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Barselona otkazuje prijateljski meč u Maroku zbog migrantske krize?

Barselona otkazuje prijateljski meč u Maroku zbog migrantske krize?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor Agencije
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Fudbalski klub Barselona pratiće razvoj migrantske krize prije nego što donese odluku da li će odigrati prijateljsku utakmicu protiv lokalnog tima u marokanskom gradu Tangeru.

Barselona otkazuje prijateljski meč u Maroku zbog migrantske krize? Izvor: Global News/ Youtube/printscreen

Prema pisanju Mundo Deportiva, Barselona je završila pregovore sa marokanskim organizatorom o odigravanju utakmice u subotu 15. avgusta, ali zvanična objava je za sada odložena zbog migrantske krize izazvane masovnim ulaskom marokanskih državljana u Seutu, malu špansku enklavu na sjeveru Afrike.

Oko 60.000 migranata je u posljednjih 48 sati iz Maroka, nadajući se da će tako stići u Evropu, upalo u Seutu, a najmanje 34 osobe su poginule. Kako je prenijela agencija Asošiejted pres, 60.000 je 70 odsto uobičajenog broja stanovnika tog grada.

Da bi stigli do Seute, na sjevernoafričkoj obali, migranti često plivaju od marokanske teritorije, prelazeći i do pet kilometara kako bi se domogli španske enklave.

Dok čekaju dalji razvoj situacije, u Barseloni ne isključuju mogućnost odustajanja od utakmice ukoliko kriza eskalira, iako taj duel predstavlja idealnu opciju u planovima trenera Hansija Flika, samo nedjelju dana prije početka nove sezone u Primeri i utakmice protiv Elčea, 23. avgusta.

(MONDO, agencije)

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Tagovi

FK Barselona Maroko migranti

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