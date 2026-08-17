Nevjerovatna priča Adriane Vilagoš: Vrbovali je Mađari, ona rekla "ne" i krenula putem atletike

Srpska atletičarka Adriana Vilagoš, nastavila je da niže uspjehe na velikim takmičenjima.

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Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u bacanju koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu i tako nastavila sjajan niz osvajanja odličja na smotrama Starog kontinenta. Na prošla dva prvenstva je slavila srebro, dok joj je ovog puta hitac od 60,93 metra donio treću poziciju.

Bila je Adriana među glavnim favoritkinjama za šampionski tron, ali joj je ponovo izmaklo najsjajnije odličje. Srbija u njoj ima veliku uzdanicu u svijetu atletike uz Angelinu Topić, a sve je to Adriana najavila uspjesima koje je nizala još kao dete.

Kako je sve počelo?

Adriana Vilagoš rođena je u Malom Iđošu 2004. godine, a prvi susret sa atletikom desio se u sedmom razredu Osnovne škole. Tada joj je profesior fizičkog vaspitanja predložio da se oproba u bacačkim disciplinama. Očigledno je primijetio veliki talenat, koji je ubrzo postao vidljiv svima.

Njena prva ljubav je bio rukomet, po ugledu na majku Đerđe, koja se uspješno bavila tim sportom. Bila je Adriana talentovana i u ovom timskom sportu, pa su iz reprezentacije Mađarske pokušali da je "ukradu".

Ponudili su joj uslove i preseljenje uz garant da će biti dio nacionalne selekcije, ipak, mala Adriana je u tom momentu već znala da donese veliku odluku.

Krenula je putem atletike i ubrzo je bilo jasno da smo dobili veliku uzdanicu u disciplini u kojoj nije nimalo lako probiti se... Prvo je bacala vorteks, pa koplje, a ključan je bio uticaj Dragiše Đorđića, čoveka koji je u karijeri radio sa Tatjanom Jelačom, Marijom Vučenović i Vedranom Samcem, pa ju je usmjerio u pravom smeru.

Iza velikog uspjeha stoji Đerđe Vilagoš

Iako nekadašnja rukometašica, prepoznala je talenat svoje ćerke i sada joj je trener i najveća podrška.

"Moram da priznam da za bacanje koplja nisam ništa znala. Kada je Adriana išla prvi put na takmičenje iz bacanja vorteksa i to smo tek na internetu vidjeli kako se baca. Mi smo mislili godinama da će bacati samo vorteks pored rukometa, i da će rukomet biti glavni sport. Kako su došli rezultati i kako je ona prešla u stariju kategoriju morala je da odluči da li će da nastavi sa atletikom ili sa rukometom jer nema više bacanja vorteksa", rekla je Đerđe jednom prilikom i dodala:

"Dogovorili smo se da nastavi sa bacanjem koplja. Tada je bila sedmi razred i primljena je bila u Mađarsku nacionalnu rukometnu akademiju. Dali su nam šansu (rukometni savez Mađarske) da dok ne završi osmi razred odlučimo da li će rukomet ili koplje. U to vrijeme smo stvarno pokušali da se usavršimo, tehniku smo gledali na internetu zajedno, analizirali smo".

Šta je sve osvojila Adriana?

Njena trofejna era počela je 2021. godine kada je osvojila zlatnu medalju u konkurenciji do 20 godina na Svjetskom prvenstvu u Najrobiju, dok je na evropskoj smotri iste godine bila druga.

Potom je naredne godine odbranila zlato u mlađem uzrastu u Kaliju u Kolumbiji, da bi 2022. godine krenula sa seniorskim takmičenjem. Od tada je vezala tri medalje na Evropskim prvenstvima - Minhen 2022, Rim 2024, Birmingem 2026. U međuvremenu ima dvije bronze i dva srebra iz Dijamantske lige. Nema sumnje da će nas u budućnosti obradovati još mnogo puta jer tek ulazi u najbolje godine za bavljenje profesionalnim sportom, a već ima dragocjeno iskustvo.

Njen lični i nacionalni rekord je 67,2 metra i očekujemo da u narednim godinama podigne ljestvicu... Čekamo na medalju sa Svjetskog prvenstva, pošto je prošle godine briljirala u kvalifikacijama, ali je u finalu bila tek osma.