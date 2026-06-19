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Vojska obarala dronove iznad glava fudbalera!

Vojska obarala dronove iznad glava fudbalera!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Pred meč Meksika i Južne Koreje meksička vojska je oborila dron iznad trening terena na kome je bio tim iz Azije.

Meksička vojska obarala dronove prije utakmice sa Južnom Korejom Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Južna Koreja odigrala je meč sa Meksikom, a pred taj meč na treningu azijske selekcije desio se nevjerovatan incident.  

Meksička vojska presrela je i srušila dron koji je bez dozvole nadletao zatvoreni trening tima iz Azije u Gvadalahari, ali i pored toga se mnogo pisalo o mogućem špijuniranju. Selektor Hong Mjung Bo je potvrdio da se incident desio.

"Da, juče je tokom našeg treninga na nebu bio dron, saznali smo za to. Srećom, pojavio se neposredno prije nego što smo počeli da uvježbavamo taktiku, tako da nas nije značajnije omelo. No, s obzirom na to da se pripremamo za utakmicu, ovo je najvažniji trenutak. Stoga je nesrećno što se to dogodilo", izjavio je Hong.

Navodno je meksička vojska koristila specijalizovano opremu za otkrivanje neregistrovanih letjelica, ali je poslije svega selektor rivala Meksika u drugom kolu spustio loptu.

"To nije imalo značajan uticaj na nas, ali dok smo se pripremali za utakmicu, u najvažnijem trenutku, ono što se dogodilo bilo je nesrećno", rekao je on. 

Meksičke vlasti nisu srušile samo taj dron ovih dana. U državi inače vladaju neredi i vrlo je nestabilna politička situacija i nekoliko dronova je srušeno u okviru operacije "Plan Kukulan" u koju je uključeno 100.000 pripadnika vojske i policije.

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Tagovi

Mundijal 2026 fudbal Meksiko Južna Koreja

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