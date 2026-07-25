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Revolucija u svijetu fudbala: Italijanski klub zabranio igračima da udaraju loptu glavom

Revolucija u svijetu fudbala: Italijanski klub zabranio igračima da udaraju loptu glavom

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Fudbalski klub Komo je prvi donio revolucionarnu odluku i zabranio djeci u svojoj akademiji da loptu udaraju glavom zbog izjave Rafaela Varana.

komo zabranio djeci da udaraju loptu glavom u klubu Izvor: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

Revolucionarna odluka u svijetu fudbala - zabranjena je igra glavom. U akademiji italijanskog fudbalskog kluba Komo donijeta je odluka da mladi igrači više ne udaraju loptu glavom. Sve to urađeno je kako bi se vodilo računa o zdravlju igrača i njihovoj budućnosti.

"Promjene su na osnovu proste ideje. Zaštitite mlade igrače prvo, onda im naučite vještinama na kontrolisani način kada su spremni za to. U tim mladim godinama fokus je više na lopti, donošenju odluka, minutaži i putu koji gradi samopouzdanje i tehniku korak po korak", stoji u saopštenju.

Sve ovo došlo je poslije izjave čuvenog francuskog fudbalera Rafaela Varana koji je ranije o tome pričao javno, a sada je ponovio to i u izjavi za zvaničan sajt kluba.

Izvor: Nigel Keene / imago sportfotodienst / Profimedia

"Iz mog iskustva, kada sam imao samo 16 godina doživio sam dva potresa mozga, pa sam bio svjestan rizika. Imao sam sreću u karijeru da upoznam profesionalce, posebno ljekare i naučio sam dosta o efektima potresa mozga. Iskoristite to vrijeme za razvoj vještina, mobilnost, hoćemo da im damo alate da nađu rješenja u igri. To što ne udaraju loptu od malih nogu, ne znači da taj aspekt neće moći da razviju kasnije", rekao je Varan koji je u karijeri igrao za Lens, Real Madrid i Mančester Junajted, a karijeru je završio u Komu. Sa reprezentacijom Francuske je osvojio Svjetsko prvenstvo 2018. godine i igrao je u finalu u Kataru četiri godine kasnije..

"Mnogi bivši igrači imaju demenciju"

Uz Varana se obratio i Osijan Roberts koji je u Komu zadužen za razvoj igrača i igre.

"Kada sam ja bio mlad igrač lopte su bile mnogo teže, kada ih udariš glavom, baš ih osjetiš. Nažalost, mnogi bivši igrači imaju problem sa demencijom. Kada se razvijate od malih nogu, potrebno je odložiti što više udaranje glavom, da se zaštite igrači. Time što odlažemo i postepeno uvodimo godinama, tako štitimo igrače. Imamo odgovornost da uradimo nešto povodom ovoga i da zaštitimo mlađe generacije", zaključio je Roberts.

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00:35
Fudbalska revolucija u Kataru 1
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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