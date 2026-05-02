logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vanja odbranio "nulu" Napolija: Komo napravio veliki korak unazad u borbi za Ligu šampiona, Inter pred promocijom

Autor Bojan Jakovljević
0

Interu je dovoljan bod u preostale četiri utakmice da i teoretski osvoji "skudeto".

Vanja Milinković-Savić Izvor: Giuseppe Maffia / Alamy / Profimedia

Komo i Napoli odigrali su meč bez golova, a ovakav ishod najviše odgovara Interu, koji je stigao nadomak osvajanja nove titule u Seriji A.

Iako matematički još imaju šansu da odbrane titulu osvojenu prošle godine, mada je to sve u domenu teorije ("nerazuri" moraju da izgube sve preostale utakmice), fudbaleri Napolija blizu su primarnog cilja - plasmana u Ligu šampiona.

Tim Antonija Kontea postavio se izuzetno defanzivno, Komo to nije uspio da iskoristi i dođe do pobjede, tako da je ekipa sa jezera napravili veliki korak unazad u borbi za Ligu šampiona.

Iako je Komo bio nešto konkretniji, nije to bila utakmica koja bi mogla da zadovolji publiku na stadionu "Đuzepe Sinigalja" u neposrednoj blizini jezera Komo. Nije bilo golova, a možda i najzaslužniji za to je golman gostiju Vanja Milinković-Savić koji je zaključao svoj gol i onemogućio rivalu da dođe do kompletnog plijena.

Na kraju su Napolitanci promašili najbolju priliku, tačnije Mateo Politano pogodio je stativu, pa su i jedni i drugi morali da se zadovolje podjelom bodova.

Napoli sada zaostaje devet bodova za Interom i trka za šampionsku titulu bliži se kraju. "Nerazuri" će u nedjelju ugostiti Parmu i iz ovog meča dovoljan im je i bod da slavlje počne.

S druge strane, Komo ne zavisi od sebe kada je u pitanju trka za posljednjim mjestom koje garantuje Ligu šampiona. Priliku da se udalji i učvrsti na četvrtoj poziciji imaće Juventus (dočekuje Veronu), dok Roma (u ponedjeljak će ugostiti Fiorentinu) čak može da "gurne" Komo i na mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Serija A Komo Napoli

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC