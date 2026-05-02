Vanja odbranio "nulu" Napolija: Komo napravio veliki korak unazad u borbi za Ligu šampiona, Inter pred promocijom

Interu je dovoljan bod u preostale četiri utakmice da i teoretski osvoji "skudeto".

Komo i Napoli odigrali su meč bez golova, a ovakav ishod najviše odgovara Interu, koji je stigao nadomak osvajanja nove titule u Seriji A.

Iako matematički još imaju šansu da odbrane titulu osvojenu prošle godine, mada je to sve u domenu teorije ("nerazuri" moraju da izgube sve preostale utakmice), fudbaleri Napolija blizu su primarnog cilja - plasmana u Ligu šampiona.

Tim Antonija Kontea postavio se izuzetno defanzivno, Komo to nije uspio da iskoristi i dođe do pobjede, tako da je ekipa sa jezera napravili veliki korak unazad u borbi za Ligu šampiona.

Iako je Komo bio nešto konkretniji, nije to bila utakmica koja bi mogla da zadovolji publiku na stadionu "Đuzepe Sinigalja" u neposrednoj blizini jezera Komo. Nije bilo golova, a možda i najzaslužniji za to je golman gostiju Vanja Milinković-Savić koji je zaključao svoj gol i onemogućio rivalu da dođe do kompletnog plijena.

Na kraju su Napolitanci promašili najbolju priliku, tačnije Mateo Politano pogodio je stativu, pa su i jedni i drugi morali da se zadovolje podjelom bodova.

Napoli sada zaostaje devet bodova za Interom i trka za šampionsku titulu bliži se kraju. "Nerazuri" će u nedjelju ugostiti Parmu i iz ovog meča dovoljan im je i bod da slavlje počne.

S druge strane, Komo ne zavisi od sebe kada je u pitanju trka za posljednjim mjestom koje garantuje Ligu šampiona. Priliku da se udalji i učvrsti na četvrtoj poziciji imaće Juventus (dočekuje Veronu), dok Roma (u ponedjeljak će ugostiti Fiorentinu) čak može da "gurne" Komo i na mjesto koje vodi u Konferencijsku ligu.



