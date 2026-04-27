Ludnica na “Olimpiku”: Nevjerovatna završnica u duelu Lacija i Udinezea! (VIDEO)

Spektakl na kraju 34. kola italijanske Serije A u Rimu.

Izvor: Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia

S obzirom da ni Lacio ni Udineze prije meča u ponedjeljak uveče nisu mogu na tabeli otići “ni gore ni dole”, dakle ne mogu do kraja sezone niti u Evropu niti u Seriju B, očekivao se meč za sladokusce sa puno golova.

A to su nam i priuštili crno-bijeli iz Udina i rimski nebesko-plavi!

LACIO – UDINEZE 3:3 (0:1)

Poslije nezanimljivog prvog poluvremena u kojem su “zebre” stigle do prednosti golčinom Holanđanina Kingslija Ehizibuea, nastavak meča na “Olimpiku” donio je pravi rolerkoster emocija za navijače i jednih i drugih.

Najprije je Luka Pelegrini donio izjednačenje u 50. minutu i činilo se da će Lacio doći do preokreta, koji je uslijedio 10 minuta prije kraja majstorskim udarcem Pedra - 2:1.

Nisu se predavali gosti sa “Friulija” i u 86. minutu su pogotkom Artura Ate stigli do poravnanja.

I kad se činilo da će utakmica biti završena tim rezultatom 2:2, uslijedila je potpuna ludnica u sudijskoj nadoknadi!

Najprije je u trećem minutu nakon isteka 90. mrežu domaćeg golmana Edoarda Mote pogodio ponovo Francuz Ata, da bi konačnih 3:3 u petom minutu nadoknade postavio Daniel Maldini!

ARTHUR ATTA CHANGES EVERYTHING IN JUST 7 MINUTES!



LAZIO 2 - 3 UDINESE — Goals Xtra (@GoalsXtra) April 27, 2026

DANIEL MALDINI WITH A 95TH-MINUTE EQUALISER!



LAZIO 3–3 UDINESE



WHAT. A. GAME. — Injury Time Doc (@Blues_Alfred) April 27, 2026







(MONDO)