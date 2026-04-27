Italiju potresa novi "Kalčopoli": Glavni za suđenje favorizovao Inter, pod istragom 5 mečeva

Autor Goran Arbutina
Italijanski fudbal se suočava s novim skandalom: Đanluka Roki pod istragom zbog favorizovanja Intera i miješanja u VAR odluke.

Italijanski fudbal se trenutno nalazi u vrlo teškom trenutku pošto se reprezentacija Italije opet nije plasirala na Svjetsko prvenstvo, klubovi su ispali iz Lige šampiona prije polufinala, dok ligu potresa ogroman skandal. Predsjednik sudijske komisije i glavni i odgovorni za suđenje u Seriji A Đanluka Roki trenutno je pod istragom milanskog tužilaštva.

Kako navode vodeći italijanski mediji, Roki je pod istragom zbog "navodnog saučesništva u sportskoj prevari", a na teret mu se stavlja miješanje u odluke VAR sobe i favorizovanje milanskog Intera.

Kao odgovorno lice za sudije u Seriji A i Seriji B, Roki se sumnjiči za direktno uplitanje u odluke vezane za VAR tehnologiju i tužilaštvo navodno posjeduje čvrste video i audio dokaze za ove tvrdnje. Više utakmica je trenutno pod lupom, posebno ona između Udinezea i Parme od 1. marta 2025. godine (uticao na VAR sobu da zove arbitra), dok se dvije od tri glavne tačke optužnice protiv Rokija tiču Intera, koga je ovaj bivši sudija favorizovao u odnosu na druge timove Serije A.

Tako je navodno Roki iskoristio svoju poziciju kako bi za utakmicu Bolonja - Inter (20. april 2025.) delegirao sudiju Andreu Kolomba. Kolombo je, navodno, bio sudija "po mjeri" milanskog tima koji je tada vodila žestoku bitku za titulu s Napolijem.

U izvještajima medija navodi se da je Đanluka Roki takođe za revanš meč polufinala Kupa Italije između Milana i Intera delegirao sudiju koji "nije bio po volji" nerazurima, sa skrivenim ciljem da im u eventualnom finalu obezbijedi arbitra koji će im zatim ipak biti naklonjen. Inače, u oba ova navedena meča - Inter nije pobijedio.

Šta je još sumnjivo?

U izjavi za "La Gazzetta dello Sport", uprava milanskog velikana poručila je da je "potpuno mirna", ali istovremeno je takođe i "zaprepašćena" razvojem situacije.

Bivši pomoćni sudija Domeniko Roka već je ranije podnosio prijave u kojima je upozoravao na Rokijevo ponašanje, ali su one tada odbačene. Međutim, čini se da je tužilaštvo sada fokusirano upravo na meč Udineze - Parma zbog neoborivih dokaza, a češljaju se sljedeće utakmice:

  • Inter - Verona (6. januar 2024.)
  • Udineze - Parma (1. mart 2025.)
  • Salernitana - Modena (8. mart 2025.)
  • Bolonja - Inter (20. april 2025.)
  • Inter - Milan (23. april 2025.)

Đanluka Roki poručuje da je "miran i odlučan" u namjeri da dokaže svoju nevinost i integritet, ali izgleda da smo na pragu novog "Kalčopolija" koji bi mogao italijanski fudbal da okrene naopako.

