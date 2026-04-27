Atalanta ostala bez Evrope nakon devet godina! (VIDEO)

Nebojša Šatara
Porazom u Kaljariju, fudbaleri Atalante praktično su se oprostili od učešća u evropskim takmičenjima naredne sezone.

Kaljari Atalanta Serija A Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Tim iz Bergama, koji je prije dvije godine osvojio Ligu Evrope, pobjedom nad Bajerom iz Leverkuzena u finalu sa 3:0, dogodine neće igrati ni u jednom od UEFA takmičenja.

Izabranici Rafaelea Paladina su zadnji voz za Evropu mogli da uhvate u ponedjeljak na Sardiniji, ali su doživjeli osmi poraz u Seriji A ove sezone.

KALJARI - ATALANTA 3:2 (2:2)

Već u prvih osam minuta utakmice 34. kola, domaća ekipa je povela 2:0 pogocima Senegalca Pola Mendija, ali je Đanluka Skamaka u 40. i 45. minutu donio izjednačenje prije samog odlaska na odmor u poluvremenu.

Mendi je ostao u svlačionici zbog povrede, a umjesto njega je u drugom poluvremenu ušao Đenaro Boreli, koji je u svom prvom dodiru s loptom donio novo vođstvo Kaljarija - 3:2.

Mogao je Andrea Beloti da razriješi sve dileme kad je sam izišao ispred golmana gostiju Marka Karnesekija, ali se spetljao i propustio najbolju šansu na meču.

Do kraja su crnogorski reprezentativac Nikola Krstović i srpski vezista Lazar Samardžić, koji su u međuvremenu ušli u igru, pokušali da barem izbjegnu poraz, ali se rezultat nije promijenio pa je Atalanta gotovo sigurno zapečatila evropsku sudbinu nakon što je prethodnih devet uzastopnih sezona bila redovan učesnik međunarodnih takmičenja.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Sead Kolašinac odigrao je svih 90 minuta za Atalantu.

Sada je to za njih nemoguća misija s obzirom da četiri kola prije kraja sezone zaostaju velikih sedam bodova za Romom na petom i Komom na šestom mjestu.

A nije bilo davno da je Atalanta podigla pehar Lige Evrope osvojen u Dablinu pogocima trostrukog strijelca Ademolu Lukmana.

Najveći uspjeh u Ligi šampiona, tim iz Bergama je ostvario 2020. godine u "korona sezoni" kada je stigao do četvrtfinala, gdje je eliminisan od Pari Sen Žermena (1:2). U aktuelnoj sezoni takođe su crno-plavi igrali u elitnom evropskom takmičenju i izborili osminu finala izbacivši Borusiju Dortmund. Ipak, nepremostiva prepreka za ekipu iz Bergama bio je minhenski Bajern.

S druge strane, Kaljari je ovim trijumfom praktično potvrdio opstanak s obzirom da ima osam bodova prednosti ispred Kremonezea na 18. poziciji, posljednjoj koja vodi u Seriju B.



