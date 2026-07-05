Gordan Petrić: "Možda sam mogao bolje"

Gordan Petrić, selektor U-19 reprezentacije Srbije, analizirao poraz od Hrvatske i istakao da je kvalitet "orlića" morao da bude pokazan na Evropskom prvenstvu. Ipak, reprezentacija je završila posljednja u grupi, bez ijednog osvojenog boda.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Selektor U-19 reprezentacije Srbije Gordan Petrić oglasio se poslije ubjedljivog poraza od Hrvatske 0:3 (0:1) na oproštaju od Evropskog prvenstva u Velsu. Njegov tim je doživio sva tri poraza i ispao bez osvojenog boda, uz gol razliku 1-7.

"Mislim da naši igrači koji su ovdje imaju neki kvalitet i da smo to morali da u datom trenutku pokažemo. Odigrali smo jako loše prvo poluvrijeme, kao da nismo bili prisutni na terenu. U drugom smo izgledali bolje, ali generalno u ove tri utakmice primili smo neke golove koje nije trebalo, to je moj utisak".

Srbija je otputovala na Evropsko prvenstvo bez pola prvog tima i bez većeg broja nosilaca igre. U Velsu je prije meča protiv Hrvatske izgubila i od Italije (0:2) i Ukrajine (1:2).

"Ne zamjeram igračima, možda sam mogo bolje"

"Sigurno da bi nam bilo lakše na ovom turniru da je ekipa bila kompletna, ali bez obzira na tu činjenicu, nema opravdanja, jer sam siguran da smo mogli bolje. Nemam šta da zamjerim igračima, možda sam ja lično mogao da donesem neke bolje odluke. Momci su se dosta istrošili tokom turnira. Želim im svu sreću u nastavku karijera", kazao je Petrić.

Golman Srbije Vuk Draškić pošao je od sebe.

"Definitivno smo mogli i morali bolje. Borili smo se, dali sve od sebe. Možda je umor presudio, ali… Mislim da sam i ja lično mogao možda bolje da reagujem kod drugog gola. Bilo je trenutaka koji su mogli da promijene generalni utisak i tok ove utakmice, ali opšti utisak je da nismo bili na sto odsto mogućnosti."

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