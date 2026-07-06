Gordan Petrić nakon debakla Srbije: "Svjetlo je davno ugašeno, nije to problem za mene"

Omladinska reprezentacija Srbije poražena tri puta u grupnoj fazi Evropskog prvenstva u Velsu, ali selektor Gordan Petrić smatra da postoje i veći problemi za srpski fudbal.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 19 godina neuspješno je završila takmičenje na Evropskom prvenstvu. Nakon silnih problema koje je selektor Petrić imao sa sastavljanjem tima, nacionalnim tim nije uspio da osvoji ni bod na tri meča grupne faze, a postigao je samo jedan gol.

Zbog toga Srbija neće igrati na predstojećem Mundijalitu, takmičenju za igrače do 20 godina - koje su osvojili 2015. godine. Čak i da su otišli tamo, Srbija ne bi riješila sve svoje probleme - istakao je već Gordan Petrić koji sada ukazuje na nove nevolje srpskog fudbala, koje bi trebalo neko drugi da rješava.

Reprezentacija Srbije igrala je na Evropskom prvenstvu bez čak šestorice fudbalera koji su projektovani kao nosioci igre u ovoj generaciji. Gordan Petrić nije mogao da računa na defanzivce Veljka Milosavljevića i Adema Avdića, vezne fudbalere Andreja Bačanina, Vasilija Kostova i Andriju Maksimovića, kao i napadača Mihajla Cvetkovića, kapitena tima.

"To što nismo imali šest igrača na raspolaganju nije opravdanje. Ovi fudbaleri koji su došli imaju neki kvalitet i morali su to da pokažu. Kao da nismo bili prisutni u prvom poluvremenu, a u drugom smo se malo stabilizovali i bili bolji. Primili smo u sve tri utakmice golove koje nije trebalo da primimo. To je utisak. Naravno da bi igrači koji su odsustvovali donijeli kvalitet i bilo bi mnogo lakše, ali smo morali i sa ovim igračkim kadrom mnogo bolje. Nemam šta da zamjerim fudbalerima, jedini kome imam šta da zamjerim sam ja. U svemu što se dešavalo tokom ove tri utakmice ima i dosta mojih grešaka i lutanja u sastavljanju tima, ali je možda opravdanje što nemam veliki izbor", rekao je selektor kadetske reprezentacije Srbije Gordan Petrić nakon izuzetno neuspješnog Evropskog prvenstva.

Vidi opis Gordan Petrić nakon debakla Srbije: "Svjetlo je davno ugašeno, nije to problem za mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Petrić je pokušao da improvizuje, ali to nije dalo rezultat, pa je morao da istakne sve probleme koje srpski fudbal ima. Smatra selektor da problemi sa kojima se susreo nisu samo njegovi, već bi trebalo da ih rješava neko drugi - vjerovatno Fudbalski savez Srbije.

"I ti igrači su bili na nekim ranijim okupljanjima, ali su se mijenjale ideje i način na koji bismo izašli. U drugoj utakmici, a i sad smo pokušavali da osvježimo igrače, pa su neki fudbaleri igrali na pozicijama koje im nisu primarne. Ne zato što mi ne razumijemo fudbal, već nas je muka natjerala. E sad, da li su mogli bolje u nekim trenucima na ove tri utakmice - sigurno jesu, ali to nije opravdanje. Nije došlo šest igrača, to je veliki problem, ali nije problem za mene već za nekog drugog", istakao je selektor Srbije.

Vidi opis Gordan Petrić nakon debakla Srbije: "Svjetlo je davno ugašeno, nije to problem za mene" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Upravo te njegove riječi bile su uvod... Čiji je problem to što se selektoru nisu odazvala šestorica igrača koji treba da nose ovu generaciju? Neki od njih nisu bili tu zbog povreda, neki jer im klubovi nisu dozvolili, a neki su samoinicijativno donijeli odluku da ostanu na pripremama svojih ekipa. Petrić smatra da to nema veze sa njim.

"Da li je moglo drugačije ili ne - u to ne ulazim, nije ni prvi ni posljednji put, vjerovatno. Daj Bože da bude posljednji, ali se slično dešavalo i godinama unazad. Svi mi koji smo u sistemu i ljudi koji mogu da pomognu moraju da pomognu. Svjetlo za te stvari je odavno ugašeno. Dešavalo se ne samo u mlađim selekcijama, već i u seniorskoj. To nije pitanje za mene, ali nije ni opravdanje. Ljudi će reći – ti si selektor, imaš 18 igrača i golmane i na tebi je da napraviš rezultat. I da smo otišli na Svjetsko prvenstvo, uz naše razmišljanje koje je isto godinama, ne mislim da bismo dobili. Dobili bismo što smo otišli, ali u samoj organizaciji struktura klubova i Saveza... To nije pitanje za mene već za sijede glave", zaključio je Petrić.

Reprezentacija Srbije završila je takmičenja na Evropskom prvenstvu sa tri poraza. Počelo je porazom od Italije (2:0), nastavilo se neuspješhom protiv Ukrajine (2:1) koja je trijumfovala nakon preokreta, a zatim je najubjedljivija bila Hrvatska (3:0). Od osam timova koji su učestvovali na turniru lošiji utisak ostavio je samo domaćin Vels, za koji se i vjerovalo da je autsajder u grupi A.

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(MONDO)