Težak poraz - ništa od finala Evropskog prvenstva za "zmajiće": Čeka se "popravni" i nova šansa za povratak u A diviziju

U polufinalu Evropskog prvenstva B divizije reprezentacija BiH poražena od Islanda.

Izvor: fiba.basketball

Muška kadetska košarkaška reprezentacija BiH nije uspjela da izbori plasman u finale Evropskog prvenstva Divizije B. Izabranici selektora Slaviše Ožegovića pretrpjeli su ubjedljiv poraz u polufinalnom okršaju protiv selekcije Islanda - 95:51.

ISLAND - BIH 95:51 (29:15, 18:15, 22:6, 26:15)

Već u prvom poluvremenu Islanđani su stigli do velike prednosti (47:30), tako da kod reprezentativaca BiH u nastavku nije bilo snage za povratak i preokret. Briljirao je Džek Kormakur, koji je za 20 minuta ubacio čak 17 poena, a meč je završio sa 20 poena i 10 skokova. Kod Islanđani su raspoloženi bili još Atli Haraldson sa 16, Baltazar Hlinson sa 14 i David Antonson sa 11 poena, dok niko od bh. igrača nije uspio da "dobaci" do dvocifrenog učinka. Asad Bećarević bio je najefikasniji sa devet poena, dok je Mak Omerović dodao poen manje.

U trećoj četvrtini potpuno se raspala igra mladih košarkaša BiH, koji su ubacili samo šest poena, pa je težak neuspjeh bio neminovnost.

Podsjetimo, "zmajići" su do polufinala stigli poslije prave drame i iscrpljujuće borbe u četvrtfinalu, gdje su nakon produžetka savladali Veliku Britaniju (83:73). S druge strane, Islanđani su u četvrtfinalu lako izašli na kraj sa Crnom Gorom (91:69), te su u današnji meč ušli svježiji, što se na kraju pokazalo kao presudan faktor na parketu.

Ovaj duel nosio je ogroman ulog, jer bi pobjeda bh. selekciji donijela ne samo borbu za zlato, već i automatski povratak u elitnu Diviziju A evropske košarke nakon sedam godina čekanja. Nažalost, umor od prethodnog meča i raspoloženi protivnik spriječili su bh. kadete da već danas proslave promociju.

Iako je borba za zlato ostala neostvareni san, prvenstvo za BiH još uvijek nije završeno. Budući da tri najbolje ekipe sa ovog šampionata ostvaruju plasman u viši rang, mladi bh. košarkaši imaće popravni ispit u utakmici za treće mjesto.

Protivnik u borbi za bronzanu medalju i posljednje mjesto koje vodi u Diviziju A biće poraženi iz drugog polufinalnog para između Hrvatske i Estonije, koji je na programu od 21 čas.