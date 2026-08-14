"Ljudi ne mogu da shvate šta je uradio": Bošković dobio poziv koji se ne odbija, Topić otkrio detalje

Luka Bošković je poslije sjajnih rezultata na Evropskom prvenstvu pozvan na dva mitinga Dijamantske lige

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Luka Bošković je na Evropskom prvenstvu u Birmingemu napravio sjajan rezultat. Zauzeo je peto mjesto u skoku udalj sa skokom od 8,33 metra. Zahvaljujući tom rezultatu primijetili su ga ljudi iz svjetske atletike i uputili mu poziv koji se ne odbija.

Učestvovaće supertalentovani srpski atletičar na mitinzima Dijamantske lige u Lozani i Cirihu. Detalje o svemu tome otkrio je njegov trener Dragutin Topić koji nije krio oduševljenje.

"Koliko je ovo veliki Lukin uspjeh, što mnogi ne mogu ni da shvate, vidi se iz toga što je pozvan da učestvuje na dva mitinga Dijamantske lige. Prvo u Lozani, pa u Cirihu. To će mnogo toga pozitivno promijeniti u njegovoj karijeri. Ponosan sam na njega", rekao je Topić.

Oba mitinga biće održana u Švajcarskoj. Boškovića najprije očekuje nastup u Lozani 21. avgusta, dok će šest dana kasnije, 27. avgusta, nastupiti i u Cirihu. Pozivi na dva mitinga Dijamantske lige predstavljaju još jednu potvrdu velikog iskoraka koji je mladi srpski skakač udalj napravio ove sezone i priliku da se oproba u konkurenciji najboljih svjetskih atletičara.