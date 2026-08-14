logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ljudi ne mogu da shvate šta je uradio": Bošković dobio poziv koji se ne odbija, Topić otkrio detalje

"Ljudi ne mogu da shvate šta je uradio": Bošković dobio poziv koji se ne odbija, Topić otkrio detalje

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Luka Bošković je poslije sjajnih rezultata na Evropskom prvenstvu pozvan na dva mitinga Dijamantske lige

Luka Bošković pozvan na dva mitinga Dijamantske lige Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Luka Bošković je na Evropskom prvenstvu u Birmingemu napravio sjajan rezultat. Zauzeo je peto mjesto u skoku udalj sa skokom od 8,33 metra. Zahvaljujući tom rezultatu primijetili su ga ljudi iz svjetske atletike i uputili mu poziv koji se ne odbija.

Učestvovaće supertalentovani srpski atletičar na mitinzima Dijamantske lige u Lozani i Cirihu. Detalje o svemu tome otkrio je njegov trener Dragutin Topić koji nije krio oduševljenje.

"Koliko je ovo veliki Lukin uspjeh, što mnogi ne mogu ni da shvate, vidi se iz toga što je pozvan da učestvuje na dva mitinga Dijamantske lige. Prvo u Lozani, pa u Cirihu. To će mnogo toga pozitivno promijeniti u njegovoj karijeri. Ponosan sam na njega", rekao je Topić.

Oba mitinga biće održana u Švajcarskoj. Boškovića najprije očekuje nastup u Lozani 21. avgusta, dok će šest dana kasnije, 27. avgusta, nastupiti i u Cirihu. Pozivi na dva mitinga Dijamantske lige predstavljaju još jednu potvrdu velikog iskoraka koji je mladi srpski skakač udalj napravio ove sezone i priliku da se oproba u konkurenciji najboljih svjetskih atletičara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Bošković Atletika Dijamantska liga skok udalj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC