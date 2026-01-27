Predsjednika PAOK-a slomila jeziva smrt navijača: "Užasnut sam, ovo su naša deca, ovo je naša porodica"

Predsjednik PAOK-a Ivan Savidis oglasio se poslije jezive nesreće i tragedije u kojoj je poginulo sedam navijača ovog kluba.

Izvor: Konstantinos Tsakalidis / AFP / Profimedia

Užasna tragedija pogodila je Grčku i celu fudbalsku Evropu kada je sedam navijača PAOK-a poginulo na putu ka meču svog tima u Ligi Evrope.

Navijači crno-belog tima iz Soluna putovali su preko Rumunije ka Francuskoj gde je njihov klub trebalo da igra sa Lionom, a u blizini Temišvara doživjeli su strašnu saobraćajnu nesreću.

Nakon što je sam klub PAOK imao obraćanje grčkim medijima u kome je otkriveno da meč sa Olimpikom iz Liona neće biti odložen, sada se oglasio i predsjednik Ivan Savidis lično.

"Neopisiva tragedija nam je zakucala na vrata danas. Užasnut sam nepravednim gubitkom mladih ljudi, navijača našeg voljenog kluba, koji su putovali kako bi stajali uz naš PAOK. Žalim sa njihovim porodicama i milionima naših zemljaka. Neka se Gospod smiluje njihovim dušama.

Ova djeca, djeca PAOK-a, su naša djeca, oni su dio naše velike porodice. Uradićemo sve da naša porodica ne ostavi nikoga na cjedilu. Moje misli su uz njihove voljene. Molim se da sve prođe dobro za sve one koji su povrijeđeni i trenutno se bore", naveo je u svojoj izjavi Ivan Savidis.

Šta je saopštio sam klub?

"Čim smo čuli vijesti o ovoj neizrecivoj nesreći Ivan Savidis je sazvao sastanak. Predsjednik je dao uputstva i tražio da se uradi sve kako bi se utvrdio uzrok nesreće, da bi se obezbijedila njega za povrijeđene, da se obezbijedi transport tela u Grčku i da se pruži pomoć porodicama.

Mario Cakas, član borda direktora PAOK-a je odmah pošao za Rumuniju u pratnji advokata kako bi mogle da se povuku sve neophodne akcije vezane za događaje i da bi se povrijeđenima pomoglo na pravi način.

Napravljen je kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ministarstvom zdravlja i ostalim institucijama kako bi se najbolje moguće koordinisali i komunicirali sa rumunskim vlastima. Naša ambasada u Bukureštu je kontaktirana i njeni predstavnici su na mjestu tragedije.

Ne mora ni da se napominje da ćemo pokriti sve troškove. Kontaktirali smo UEFA. Odlaganje meča je nemoguće. U kontaktu smo njima da bi uradili sve što je neophodno da iskažemo našu tugu. Takođe zastave na stadionu "Tumba" su na pola koplja", piše u saopštenju PAOK-a proslijeđenom grčkim medijima.

Šta se zapravo desilo?

Navijači PAOK-a su krenuli na gostovanje svog kluba u Ligi Evrope protiv Olimpika iz Liona. Na putu ka Francuskoj prolazili su blizu Temišvara i njihov kombi je udario u kamion. Na snimcima koji su se pojavili vidjelo se da je kombi otišao u suprotnu traku i zatim naletio na kamion pri velikoj brzini. Snimci su uznemirujući.