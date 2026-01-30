Tijela sedmorice navijača PAOK-a dovezena ispred stadiona u Solunu

Nevjerovatne scene u Solunu gdje su ispred "Tumbe" organizovali posljednji ispraćaj navijača PAOK-a koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći u Rumuniji.

Sedmorica navijača grčkog PAOK-a poginula su u ponedjeljak u jezivoj nesreći u Rumuniji. Kombi kojim su išli na gostovanje u Lion prešao u suprotnu traku i udario direktno u kamion, a nažalost došlo je do tragičnog ishoda koji je pogodio sve, tako da su se i navijači drugih klubova opraštali od njih na mečevima Lige Evrope.

Za to vrijeme u Solun su avionom dopremljena tijela sedmorice mladića, da bi potom odlučeno da se kolima prebace ispred stadiona PAOK-a gdje su ih čekali navijači.

Hiljade navijača skupilo se ispred "Tumbe" i upalilo baklje kako bi dočekalo svoje dojučerašnje "saborce" sa tribine. Kovčezi u kojima su bila tijela sedmorice mladića tako su imala poseban posljednji ispraćaj, dok je organizovana i povorka u kojoj su bili bajkeri.

Podsjetimo, poslije ove tragedije navijači PAOK-a odlučili su da ne idu na gostovanje Lionu, a tamo su crno-bijeli izgubili 4:2. Ipak, uprkos tome su prošli u nokaut rundu Lige Evrope gdje je potencijalni rival Crvena zvezda.

A final farewell to the seven PAOK fans who died in a car accident in Romania. The bodies were brought in front of the PAOK stadium, where a large number of fans gathered and paid their last respects.pic.twitter.com/DZaxv4QBsQ — (@thecasualultra)January 29, 2026



