Tijela sedmorice navijača PAOK-a dovezena ispred stadiona u Solunu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nevjerovatne scene u Solunu gdje su ispred "Tumbe" organizovali posljednji ispraćaj navijača PAOK-a koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći u Rumuniji.

tijela navijača dovezena ispred stadiona PAOK-a Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Sedmorica navijača grčkog PAOK-a poginula su u ponedjeljak u jezivoj nesreći u Rumuniji. Kombi kojim su išli na gostovanje u Lion prešao u suprotnu traku i udario direktno u kamion, a nažalost došlo je do tragičnog ishoda koji je pogodio sve, tako da su se i navijači drugih klubova opraštali od njih na mečevima Lige Evrope.

Za to vrijeme u Solun su avionom dopremljena tijela sedmorice mladića, da bi potom odlučeno da se kolima prebace ispred stadiona PAOK-a gdje su ih čekali navijači.

Hiljade navijača skupilo se ispred "Tumbe" i upalilo baklje kako bi dočekalo svoje dojučerašnje "saborce" sa tribine. Kovčezi u kojima su bila tijela sedmorice mladića tako su imala poseban posljednji ispraćaj, dok je organizovana i povorka u kojoj su bili bajkeri.

Podsjetimo, poslije ove tragedije navijači PAOK-a odlučili su da ne idu na gostovanje Lionu, a tamo su crno-bijeli izgubili 4:2. Ipak, uprkos tome su prošli u nokaut rundu Lige Evrope gdje je potencijalni rival Crvena zvezda.


BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:02
"NEPRILAGOĐENA BRZINA I OPIJATI!?" Ovo je mogući uzrok nesreće PAOK navijača kod Temišvara - Stručnjak otkriva: Nemoguće je da volan sam otkaže!
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

