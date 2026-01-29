logo
"Svega se sjećam, sedmoro braće mi je umrlo": Ispovijest Grka koji je preživio tragediju navijača PAOK-a

"Svega se sjećam, sedmoro braće mi je umrlo": Ispovijest Grka koji je preživio tragediju navijača PAOK-a

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jedan od navijača PAOK-a koji su preživjeli strašnu saobraćajnu nesreću u Rumuniji je svjedočio i istakao da se sjeća svega što se desilo.

Ispovijest navijača PAOK-a koji je preživio nesreću Izvor: Youtube/ TVR INFO/printscreen

Sve je više izjava očevidaca i učesnika strašne saobraćajne nesreće u Rumuniji u kojoj je preminulo sedam navijača PAOK-a. Oglasio se vozač kamiona koji je udario u kombi u kome su bili navijači, a sada smo dobili i svjedočenje jednog od preživjelih. 

Tri navijača PAOK-a su završila u bolnici sa teškim povredama, ali su preživjeli ovu strašnu saobraćajnu nesreću. Jedan od njih je rumunskim medijima probao da opiše šta se desilo i kako se seća užasnih detalja sudara sa kamionom. 

Sudar se desio u blizini Temišvara u mjestu Lugož, a osim poljskog kamiona i grčkog kombija u sudaru su učestvovali jedna cisterna i jedan putnički automobil. Navijač koji je dao izjavu kaže da je bio svjestan i nakon nesreće i da se sjeća svega. 

"Ne znam, nisam ja vozio. Dobro sam. čim sada pričamo. Ne znam da vam kažem ništa zasigurno. Za sada žalim za svojim prijateljima i ne zanimaju me ničija svjedočenja.Desila se teška saobraćajna nesreća. Nas troje smo preživjeli, ja i dva prijatelja, dok je sedam mrtvo. Sam sam u sobi, ne znam rumunski, a oni ne znaju dobro engleski. Slučajno sam čuo glasove prijatelja dok su me vozili na snimanja u invalidskim kolicima, da bar znam da su živi.

Pitao sam ljekare kako su oni i rekli su mi da su dobro prošli kroz noć. Rekli su mi dobre stvari i postoji velika mogućnost da ću sutra otići odavde avionom. Imam neke frakture i neke lomove", rekao je o svom i stanju svojih prijatelja.

Šta je rekao o samoj nesreći?

"Svega se sjećam, nisam izgubio svijest nijednog momenta. Nisam siguran kako smo se našli zaglavljeni. Vidio sam snimak. Bilo je vremena da se ništa ne desi. Iznajmili smo kombi iz Edese, vozač je otišao tamo i pokupio nas u Solunu. Bilo je šest nas iz Imatije i ostali su bili iz blizine. Bili smo kao braća, jako dobri prijateljI", naveo je jedan od preživjelih u nesreći. 

PAOK je tražio od UEFA da se utakmica sa Olimpikom iz Liona na koju su navijači PAOK-a krenuli odloži, ali je taj zahtjev odbijen. Kapiten Andrija Živković je zajedno sa timom i stručnim štabom odao počast žrtvama ispred stadiona "Tumba", a na meču u četvrtak će tribina na kojoj je trebalo da budu navijači PAOK-a biti prazna. 

