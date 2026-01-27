logo
Još tri navijača u bolnici nakon jezivog udesa: Ministar zdravlja se oglasio i otkrio u kakvom su stanju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Osim sedam poginulih tri navijača su i teško povrijeđena u udesu koji se desio u blizini granice Srbije i Rumunije.

Tri navijača PAOKA u bolnici nakon nesreće u Rumuniji Izvor: VAFEIADAKIS ARISTIDIS / Sipa Press / Profimedia

Rumunski mediji donijeli su nove informacije o stanju tri navijača PAOK-a povređena u saobraćajnoj nesreći u Lugožu, selu nadomak Temišvara. U tragičnom udesu sedam navijača je izgubilo život, a tri navijača su u bolnici.

"Tri povrijeđena navijača prebačena su iz bolnice u Lugožu u bolnicu u Temšivaru. Jedan od njih ima višestruke fakture kičme, polomljena rebra i ključnu kost. Drugi navijač ima fakturu kičme i povredu glave. Treći je svjestan i može da komunicira", naveo je Mihai Balan iz bolnice Lugož lokalnim medijima.

Pogledajte kako je izgledalo mjesto na kome se desila nesreća nakon što su se pojavile policija, hitna pomoć i vatrogasna služba: 

Oglasio se ministar

Javno se oglasio i Adonis Georgijadis, ministar zdravlja u vladi Grčke. On je objasnio takođe kakva je situacija sa tri povrijeđena navijača u tragičnoj saobraćajnoj nesreći.

"Prvo želim da izrazim iskreno saučešće PAOK-u i porodicama žrtava nakon šokantne nesreće i neizrecivog gubitka. Od prvog trenutka kada sam dobio informaciju o incidentu kontaktirao sam mog kolegu minstra zdravlja Rumunije i u stalnom smo kontaktu.

Tri povrijeđena navijača su svjesna. Svi su povrijeđeni, ali kako stvari sada stoje životi im nisu ugroženi. Prebačeni su iz bolnice u Lugožu u bolnicu u Temišvaru gdje su na daljim ispitivanjima. Ako to bude izvodljivo i medicinski potrebno biće prebačeni u Grčku. 

Niko nije intubiran. Povrijeđeni su, ali nikome život nije u opasnosti. Medicinske pretrage su u toku. Prioritet je puna procjena njihovog zdravstvenog stanja u bolnici u Temišvaru jer imaju povrede kičme koje zahtjevaju posebnu njegu. Ako bude odlučeno da se prebace u Grčku uradićemo sve što je potrebno", istakao je ministar zdravlja Grčke.

Ništa od navijanja

Iako je veliki broj navijača PAOK-a otputovao na gostovanje u daleku Francusku nakon što je veliki broj okupljenih ispred stadiona "Tumba" odao počast nastradalima odlučeno je da u četvrtak od 21 čas na meču sa Lionom bude zatvoren dio tribina ostavljen gostima.

Tagovi

PAOK

