PAOK se oglasio poslije tragične smrti sedam navijača: "Pitali smo UEFA, nije moguće odložiti meč"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
PAOK se oglasio u grčkim medijima i u obraćanju su istakli da meč sa Lionom ipak neće biti odložen iako je sedam navijača ovog grčkog kluba poginulo.

PAOK se oglasio poslije tragične smrti sedam navijača Izvor: Konstantinos Tsakalidis / AFP / Profimedia

Fudbalski klub PAOK oglasio se povodom nesreće koja se desila u blizini Temišvara, a u kojoj je tragično nastradalo sedam navijača ovog kluba.

Navijači PAOK-a putovali su u crnom kombiju koji je prešao u suprotnu traku, a predsednik PAOK-a Ivan Savidis je istakao da će uraditi sve da pomogne porodicama poginulih.

Takođe PAOK je tražio odlaganje meča Lige Evrope protiv Olimpika iz Liona, na koji su navijači iz Grčke i krenuli. To nažalost nije moguće. Saopštenje PAOK-a prenosimo u cijelosti.

Saopštenje PAOK-a

"Čim smo čuli vijesti o ovoj neizrecivoj nesreći Ivan Savidis je sazvao sastanak. Predsjednik je dao uputstva i tražio da se uradi sve kako bi se utvrdio uzrok nesreće, da bi se obezbijedila njega za povrijeđene, da se obezbijedi transport tela u Grčku i da se pruži pomoć porodicama. 

Mario Cakas, član borda direktora PAOK-a je odmah pošao za Rumuniju u pratnji advokata kako bi mogle da se povuku sve neophodne akcije vezane za događaje i da bi se povređenima pomoglo na pravi način.

Napravljen je kontakt sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, ministarstvom zdravlja i ostalim institucijama kako bi se najbolje moguće koordinisali i komunicirali sa rumunskim vlastima. Naša ambasada u Bukureštu je kontaktirana i njeni predstavnici su na mestu tragedije.

Ne mora ni da se napominje da ćemo pokriti sve troškove. Kontaktirali smo UEFA. Odlaganje meča je nemoguće. U kontaktu smo njima da bi uradili sve što je neophodno da iskažemo našu tugu. Takođe zastave na stadionu "Tumba" su na pola koplja", piše u saopštenju PAOK-a proslijeđenom grčkim medijima.

PAOK

