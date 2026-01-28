logo
Strašna ispovijest vozača poslije smrti 7 navijača PAOK-a: "Kombi se stvorio ispred mene i završio ispod točkova"

Strašna ispovijest vozača poslije smrti 7 navijača PAOK-a: "Kombi se stvorio ispred mene i završio ispod točkova"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vozač kamiona koji se sudario sa kombijem u kome je bilo 10 navijača PAOK-a dao je izjavu nakon strašne saobraćajne nesreće i smrti čak sedam navijača.

Ispovijest vozača kamiona koji je udario u kombi navijača PAOK-a Izvor: Youtube/ TVR INFO/printscreen

Užasna saobraćajna nesreća desila se blizu Temišvara u mjestu Lugož kada je kombi sa navijačima PAOK-a udario u kamion. Nakon nesreće preminulo je sedam navijača, a troje je teško povrijeđeno. 

Nakon izjava policije i lekara, sada imamo i svedočenje vozača kamiona koji je preživeo saobraćajnu nesreću. On je bio u svojoj traci kada se iz suprotnog smjera pojavio crni kombi sa deset navijača PAOK-a. Sada se zna da je vozač kamiona iz Poljske i rumunskim novinama "Libertatea" je rekao da u 34 godine prevozničke karijere nije vidio ništa slično. 

"Vozio sam normalno i kombi se stvorio pravo ispred mene. Završio je direktno ispod mojih točkova", rekao je šokirani poljski vozač. 

Nisu samo ova dva vozila učestvovala u saobraćajnoj nesreći, već i jedna cisterna, kao i jedan putnički automobil. Rumun koji je bio u automobilu iza kombija opisao je kako je on vidio nesreću.

"Vozač kombija je stalno gledao i u jednom trenutku je krenuo u preticanje. Sa mjesta na kome sam ja bio bilo je jasno da nema šanse da to uradi ili da je u najmanju ruku to ekstremno opasno. Kamion je dolazio iz suprotnog pravca. To je shvatio dok nas je preticao, shvatio je da ne može da završi sa preticanjem i udario je u kamion sa desne strane dok je pokušavao da se vrati u svoju traku. U momentu kada je udario u kamion udario je i u crveno svjetlo", rekao je Rumun koji je i pozvao hitne službe da reaguju. 

Šta se desilo?

Navijači PAOK-a su kombijem krenuli na gostovanje PAOK-a u Francuskoj. Crno-bijeli tim igra u četvrtak u meču Lige Evrope sa Olimpikom iz Liona u meču koji UEFA nije htjela da pomjeri. Sudarili su se sa kamionom i šestoro ih je na licu mjesta ostalo mrtvo, dok je jedan kasnije podlegao povredama. 

Za sada se tri navijača koja su povrijeđena ne nalaze u životnoj opasnosti, a kapiten PAOK-a Andrija Živković je zajedno sa saigračima otišao do stadiona "Tumba" da oda počast žrtvama. 

