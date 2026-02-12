"Trčim na 25. maju, dobacuju mi da sam stoka grobarska": Miško preveo Luku iz Zvezde u Partizan

Srpski menadžer Miodrag Ražnatović podsjetio na transfer Luke Bogdanovića iz Zvezde u Partizan. Bio je tada veliki talenat crveno-bijelih.

Izvor: MN Press/YouTube/Super Indirektno kod Milana i Popa

Najpoznatiji srpski menadžer Miodrag Ražnatović navodio je primjere u kojima je pomogao Partizanu da dođe do dobrih domaćih igrača - velikih talenata, i između ostalog naveo ime Luke Bogdanovića (41).

Nekadašnje krilo Crvene zvezde bilo je najveći talenat kluba sa Malog Kalemegdana i u njemu osvajač Kupa Radivoja Koraća 2004. U ljeto te godine, Bogdanović je prešao u Partizan u transferu koji je odjeknuo snažno i šire od Srbije, a Ražnatović je rekao da je zbog toga trpio dobacivanja zvezdaša.

"Luka Bogdanović? Pređa u Partizan, trčim na 25. maju, a dobacuju mi 'stoko grobarska'. Baš se sjećam tog nekog detalja", rekao je Ražnatović u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa"

Bogdanović je igrao u Partizanu do 2007. godine, u njemu osvojio ABA ligu 2007. i tri titule prvaka (SCG, pa Srbije), a potom nastupao u inostranstvu za Le Man, Huventud, Roan, Oldenburg, Kahasol i Turk Telekom, pa se 2014. vratio u Humsku. Narednog ljeta, 2015, ponovo je otišao u Španiju i u njoj je igrao do kraja karijere za Andoru i Huventud. Oprostio se od aktivnog igranja 2017. godine.

"Sjedio sam sa Duletom u Palmotićevoj"

Nabrajao je Ražnatović i druge primjere značajnih igrača - svojih klijenata koje je preporučio crno-bijelima.

"Nikola Peković je htio u Hemofarm, jer je njegov trener iz Atlasa Luka Pavićević otišao tamo. U saradnji sa njegovim ocem urađena je nestvarna operacija da pređe u Partizan... Dalje, Milosavljević, Šuput, Vitkovac, svi ti domaći igrači išli su tamo. Niko nikad u Partizanu nije čuo za Lea Vestermnana, sjedio sam sa Duletom u kafiću Menhetn u Palmotićevoj ulici. Kažem mu 'Imam plejmejkera, baš šta ti treba, Vesterman'. Pita me 'Kako se zove, Vaserman?', kažem mu 'Ne Dule, Vesterman, vjeruj mi'. On uzme slušalicu i kaže Todoriću 'Imamo igrača, završite ga sutra'. Poslije toga dolazi Lovernj, za koga nisu čuli, u Valensiji na jednomjesečnom ugovoru, koji se završava za mjesec dana. U tom dijelu sam im pomagao i željeli su da sarađuju sa mnom", rekao je prvi čovjek agencije Beobasket.

