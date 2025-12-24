Zvezdina magija nestala, Saša Obradović mora da nađe rješenje: Sve je postalo problem dok crveno-bijele čeka pakao

Crvena zvezda nalazi se u velikom padu igre i rezultata, a u narednih mjesec dana odigraće samo jedan evroligaški meč kod kuće.

Crvena zvezda je poslije medenog mjeseca sa Sašom Obradovićem ušla u značajne probleme, koji se ne odnose samo na rezultate. Crveno-bijeli u posljednjih pet mečeva imaju četiri poraza i na mišiće izvojevani trijumf protiv Virtusa, a loš nastup protiv Pariza ukazao je da nešto definitivno ne štima.

U završnici meča protiv Virtusa, Saša Obradović je "zakucao" na teren petorku Mekintajer - Nvora - Kalinić - Moneke - Odželej, uvjeren da će prelomiti protivnika. Izdržao je taj sastav do posljednjeg minuta, u kojem je Džered Batler ušao sa klupe i riješio meč, prekinuvši Zvezdin niz poraza.

Obradovićeva odluka da u tom meču u 10 minuta odluke u nizu ne koristi Batlera bila je ipak "pokrivena" pobjedom, koja se pisala i koja je amortizovala Zvezdin pad na tabeli. U utorak uveče, nije bilo načina da se crveno-bijeli izvuku.

Šta se dogodilo od trenutka u kojem je Zvezda prišla na "minus 4" (55:59) na polovini treće četvrtine, a Džered Batler otišao na klupu umjesto dekoncentrisanog Džordana Nvore? Ništa dobro za crveno-bijele.

Niz loših poteza do glatkog poraza

Tehnička za Sašu Obradovića bila je uvod u potpuni pad Zvezde, koji je Pariz iskoristio do te mere da je serijom 20:3 odlučio pobjednika. Kodi Miler-Mekintajer je u odsustvu Batlera preuzeo na sebe i organizaciju i realizaciju. To je bilo tako loše da je Obradović uveo Jaga Dos Santosa, pa je onda opet vratio Mekintajera i ništa se nije promijenilo na bolje.

Semi Odželej je promašivao i gubio lopte, Džordan Nvora je dao jednu trojku, ostale promašio, a pod košem Zvezde "častio" domaće predavši im "čistu" loptu u reketu Zvezde... Seciranje katastrofalnog kraja treće četvrtine moglo bi i duže da traje, ali zaključak bi uvijek bio isti - Zvezdina igra izgubila je i glavu i rep i Obradović i igrači nisu uspijevali da urade bilo šta povodom toga.

Kao što ni Nvora ne podsjeća na sebe iz oktobra, kada je iz Zvezdinog haosa bio kandidat i za MVP-a mjeseca Evrolige, tako ni Zvezda ne podsjeća na tim koji je "gazio" pre repezentativne pauze i pobjeđivao prije svega iz velikog samopouzdanja. Čak je i Devonte Grejem u prvim nastupima za Zvezdu pokazivao da i bez ritma ima veliku veru sebe, ali su uslijedili i njegovi veliki problemi.

Problemi koji hitno traže rješenje

Na kraju 2025, Zvezda dočekuje Novu godinu u drastičnom padu forme, sa ulogama koje bi trebalo ponovo podijeliti i sa otvorenim pitanjima kojih nije malo. Neka od njih su:

Kako ponovo učvrstiti odbranu, iz koje su polazile dobre stvari nedjeljama?

Kako dati ključeve u ruke Džeredu Batleru, najboljem igraču tima?

Da li je Semi Odželej na poziciji centra dugoročno rješenje?

Dok je Zvezda u plej-in zoni i dok je čekaju dueli protiv Efesa u gostima 2. januara, Valensije kod kuće na Badnje veče, pogled na januar najavljuje veoma težak period, od četiri uzastopna gostovanja - Žalgiris (9.1), Armani (15.1), Monako (20.1) i Virtus (23.1).

Stigla je zima koja Zvezdi može biti veoma duga i komplikovana.

