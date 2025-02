"Moraš da poštuješ Partizan, ali ne previše": Barać pričao o samo jednom, zbog toga je Mega pregažena

Mega nije uspjela da u drugom polufinalu Kupa Radivoja Koraća savlada Partizan.

Košarkaši Mege nisu uspjeli da u drugom meču polufinala Kupa Radivoja Koraća naprave iznenađenje i da pobijede Partizan. Na kraju je bilo lagodnih 83:63 za crno-bijele, a poslije meča je trener mladog tima Mege Marko Barać istakao da njegova ekipa jednostavno nije bila dovoljno čvrsta na ovom meču.

"Čestitam Partizanu na pobjedi. Oni su večeras bili puno čvršći. Uspostavili su način igre i generalno utakmicu takvu gdje mi nismo mogli da pariramo u čvrstini. Mi smo napravili 15 faulova, do kraja nismo uspjeli da se prilagodimo, da shvatimo šta je utakmica za trofej. Datu nema ljepote, da je to čvrstina. Pokušali smo da uzvratimo, ali ne dovoljno. Sa druge strane u napadu nismo tražili faulove kada očigledno nisu bili. Ono što je očigledno, moji igrači su bili prilično impresionirani ovom atmosferom.Mora u ovom sportu da postoji respekt. Partizan je veliko ime u Evropi, ali ne smiješ previše da ih respektuješ.Činjenica je da moji igrači u ovakvoj atmosferi igraju jednom ili nijednom godišnje. To je velika razlika u odnosu na igrače Partizana koji su mnogo pripremljeniji za ovakvo nešto. Sve je to dobra škola za moj mladi tim, nadam se da ćemo se vratiti sljedeći put spremni", rekao je Marko Barać na startu.

Upitan je i da li mu se činilo da njegovi igrači u napadu previše soliraju, da nije bilo dovoljno timske saradnje i asistencija.

"Hvala na pitanju. Sigurno da izuzev prve četvrtine protok lopte nije bio kakav smo željeli. Ušli smo u nervozu jer procenat šuta nije bio dobar. Kada promašiš puno takvih šuteva koji su inače šutevi visokog procenta i kada Partizan igra odbranu kakvu igra, onda nije lako uspostaviti dobar protok lopte. Ulazilo se vjerovatno u više individualnih rješenja nego što bih ja želio", dodao je on.

Sterling Braun je dao početni impuls sjajnom napadu Partizana, a kakva god odbrana da se spremi protiv takvog igrača, teško ga je zaustaviti.

"Sterling Braun je prije svega izvanredan egzekutor. Znali smo u kakvoj je šuterskoj formi. Međutim kada igrate protiv takvih igrača kakvi su bekovi Partizana, kada igrate protiv takvih "rolera" kakvi su centri Partizana, teško je. Znali smo šta se sprema, probali smo da se spremimo za to, ali ne dovoljno. Probali smo tokom utakmice da se prilagodimo. Protiv ovakvih timova šta god da si spremio ne možeš to da igraš 40 minuta jer je to tim koji se lako prilagođava. Glavna stvar je to da smo sve to radili neadekvatno nivou čvrstine i fizikalnosti koji zahtijeva ovakav meč. Čestitam još jednom Partizanu na pobjedi i želim svima sreću sutra u finalu."

Košarkaš poraženog tima Stefan Miljenović je takođe istakao tih samo 15 faulova Mege kao osnovni problem.

"Prvo bih čestitao Partizanu na zasluženoj pobjedi i mojim momcima na borbi. Mi večeras nismo bili čvrsti za ovakvu utakmicu. Premalo je 15 faulova za ovakvu utakmicu. Sada ćemo trenirati i želimo da iskoristimo ovu pauzu da što bolje završimo ovu sezonu", završio je Miljenović.

