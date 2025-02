Poslije četiri minuta polufinala, sve se raspalo: Nadamo se da neće biti teške vijesti

Košarkaši FMP-a eliminisani su od Crvene zvezde u polufinalu Kupa Radivoja Koraća, a trener Saša Nikitović poslije meča nije mogao mnogo toga da zamjeri svojim igračima.

Nakon što je u dramatičnom meču četvrtfinala FMP poenom razlike savladao Spartak iz Subotice, dalje nije mogao. Crvena zvezda je ipak bila mnogo teži rival i sastav Saše Nikitovića nije mogao da napravi senzaciju. Pobijedili su crveno-bijeli 84:63, a trener "pantera" Saša Nikitović je poslije meča iznio svoje utiske o polufinalu.

Nikitović je istakao kako je želio da njegov tim sa Ognjenom Kuzmićem na terenu natjera Crvenu zvezdu da igra drugačije. Ipak, taj plan se na najgori mogući način raspao. Poslije samo nekoliko minuta igre iskusni centar i nekadašnji reprezentativac Srbije se povrijedio.

"I moj kolega i Barna su spomenuli Kuzmića. Za sada to ne djeluje kako treba. Nadamo se da to neće biti teške vijesti. Počinjemo od toga jer je to promijenilo tok meča. Došlo se sa nekom idejom da Petrušev uzme loptu, da bekovi ne budu toliko na lopti. Zvezda je krenula da igra nešto, da igra drugačije nego što igra zbog Kuzmića. Ta ideja je nama brzo nestala, već poslije četiri minuta njegove povrede. Od tada smo igrali nešto što nismo planirali. To je bilo neko dovijanje. Držali smo se nekih tridesetak minuta, i onda u jednom trenutku je stala energija, osjetila se veća minutaža nekih igrača. Stanojević je igrao skoro 20 minuta, Jovanović pet minuta, to je 25 minuta juniora na polufinalu. Teško je očekivati više, mogu da budem zadovoljan prikazanim. Kada neko pogleda 84:63, a nije gledao meč drugačije mu to izgleda. Njihova dominacija se oslikava što su imali preko 70 odsto šuta iz igre za dva poena, i 85 odsto sa penala, tu se vidio njihov kvalitet", rekao je poslije meča Saša Nikitović.

Jedan od najboljih u taboru "pantera" na ovom meču bio je Filip Barna. Igrao je 30 minuta, dao 10 poena, imao je 7 asistencija i 6 skokova, a i on je morao da pomene povredu koja je nažalost pokvarila svima ovaj meč.

"Prije svega čestitao bih Crvenoj zvezdi na pobjedi. Nama se desio veliki peh na početku utakmice, ta povreda Ognjena Kuzmića. Šta da se radi, mora da se nastavi. Dobro smo se držali 30-35 minuta, mislim da krajnji rezultat ne odražava stanje na terenu. Sada nam slijedi pauza, da se malo odmorimo i nastavimo takmičenje u ABA ligi", rekao je Filip Barna i nastavio:

"Mislim da je ova sezona duga, tek smo prešli polovinu. Sve je nekako u zavisnosti ko se nametne. Imamo kvalitetne igrače i pitanje je ko će dobro da odigra utakmicu. U ovom dijelu sezone otkako se vratio trener Nikitović to izgleda super. Dugačka je sezona i nadam se da ćemo nastaviti u ovom ritmu da se borimo."

