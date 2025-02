Košarkaši Crvene zvezde prvi su finalisti ovogodišnjeg izdanja Kupa Radivoja Koraća nakon što su savladali FMP u polufinalu.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ne planira da preda trofej "Žućkove ljevice"! Nakon pobjede nad Borcem iz Čačka u četvrfinalu u polufinalu je pao još jedan rival iz ABA lige FMP. U meču koji je Zvezda stalno kontrolisala, ali nije uspijevala da se odlepi bilo je 84:63. Trener crveno-bijelih Janis Sferopulos je poslije meča odmah poželeo brz oporavak Ognjenu Kuzmiću koji se teže povrijedio na samom startu meča.

"Prije nego što krenem da pričam o meču, dozvolite mi da poželim sve najbolje sa svoje strane i od strane svih u mom timu Ognjenu Kuzmiću, Želimo mu brz oporavak i najbolje zdravlje", istakao je na startu izlaganja grčki stručnjak.

Što se tiče samog meča naglasio je da je odbrana bila ta koja je tokom cijelog meča držala njegov tim u prednosti. Kada je i napad proradio, više nije bilo povratka za rivala.

"Igrali smo sa timom koji je jako dobro treniran, tim koji je fizički jak, koji ima igrače koji mogu da postižu poene. Generalno nam je odbrana bila jako dobra, odbrana nas je držala u tom vođstvu od pet-šest poena. Na kraju smo našli bolji ritam u napadu i dali smo mnogo poena, a primili samo osam. Zaslužili smo pobjedu, nastavljamo i imamo još jedan meč, finale. Čekamo finale, svog protivnika i daćemo sve od sebe u ovom finalu", naglasio je Sferopulos.

Ognjen Dobrić koji se povrijedio na meču četvrfinala sa Borcem sada je bio pored terena. "On je uganuo članak, nije mogao da igra danas, vidjećemo da li će moći da igra. Nisam siguran, vidjećemo", rekao je Sferopulos kratko.

Vidi opis "Prije nego što krenem o košarci, dozvolite mi da kažem ovo": Sferopulos odmah o najgorem što smo vidjeli na Kupu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Nemanja Nedović je odigrao odličan meč, ali je više bio prijetnja kao asistent i neko ko je kreirao igru svog tima, nego onako kako smo navikli, kao poenter.

"Vidite Nedović je igrač sa mnogo vještina. On je sposoban da čita odbrane i da igra onako kako mu odbrana dozvoli.Može da šutira, da probija, ili da kreira. Dovoljno je pametan i iskusan da igra s obzira na odbranu. Danas je bio jako dobar u napadu, ali je bio dobar i defanzivno, pošto me pitate samo za napad, ali je on bio dobar i u odbrani."

Nakon pobjede oglasio se i Dejan Davidovac koji je naglasio da je tim blizu svog cilja, na pobjedu od trofeja. Što se tiče rivala u finalu, nije želio previše da komentariše ništa dok se ne bude znao protivnik.

"Pre svega bitna pobkeda za nas. Korak smo bliži cilju koji smo zacrtali, a to je osvajanje titule. Možda rezultat ne pokazuje koliko je bila ovo teška pobjeda. FMP je i sada pokazao koliko je nezgodna ekipa. Čestitam svojoj ekipi na ovoj pobjedi, bili smo jako dobri. Prije svega vidjećemo sa kim ćemo igrati, od toga mnogo zavisi. Obhe ekipe su odlične, ali su jako različite. Mega je mlada ekipa, Partizan dobro znamo i znamo kako je igrati derbi ovdje. Trenutno ne razmišljam o tome, mnogo je različita priprema za oba meča. Tek se završio ovaj meč", završio je Davidovac.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!