Polufinalni mečevi Kupa Radivoja Koraća rezervisani su za Crvenu zvezdu i FMP, a nešto kasnije i za Partizan i Megu.

Izvor: MN Press

Očekuju nas polufinalni mečevi Kupa Radivoja Koraća u Nišu. Najprije će snage odmjeriti Crvena zvezda i FMP u nešto ranijem terminu, od 16 sati, a onda će se sastati Partizan i Mega od 20 časova. Može se reći da nije bilo mnogo iznenađenja u četvrtfinalnim utakmicama, osim u meču Spartaka i tima iz Železnika koji je bio tijesan i neizvjestan do samog kraja.

Krenimo redom, FMP i Crvena zvezda drugu godinu zaredom susreću se na Kupu. Prethodne sezone njihov meč je bio u četvrtfinalu, dok će se sada ekipe boriti za plasman u finale. Nema sumnje da su crveno-bijeli favoriti nad Panterima, pošto i u ABA ligi imaju ubjedljiv skor. Za sve ove godine Zvezda je slavila 25 puta, dok je FMP odnio osam pobjeda.

Vidi opis Evo gdje možete gledati Kup: Zvezda preko FMP traži put ka odbrani titule, podmlađeni Partizan igra protiv Mege Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press Br. slika: 13 13 / 13

S druge strane susret Partizana i Mege biće utakmica nešto mlađih ekipa, s obzirom na to da je Željko Obradović u svoju ekipu uvrstio nekoliko igrača juniorskog tima. Prednost se, vjerovatno, daje crno-bijelima, pošto je međusobni skor u abaligaškim susretima 19-4. Ipak, valjalo bi računati i na to da su ružičasti tim koji umije da iznenadi, pošto su prošle sezone po jednom pobijedili i Partizan i Crvenu zvezdu.

Rezultati prethodnih mečeva

Četvrtfinala:

Crvena zvezda - Borac 104:70

Spartak - FMP 70:71

Partizan - Vojvodina 85:69

Mega - Dunav 89:48.

Na koga računa Janis Sferopulos, a na koga Saša Nikitović?

Crvena zvezda je imala dan pauze između četvrtfinalnog meča i borbe za finale i nema sumnje da je to izabranicima Janisa Sferopulos odgovaralo. Posebno zbog činjenice da je Ognjen Dobrić doživio povredu u samoj završnici meča protiv Borca iz Čačka, a prethodno je bio najefikasniji igrač sa 18 poena.

Izvor: MN PRESS

Još uvijek nije poznat njegov stepen povrede, ali prema svemu sudeći njega nećemo gledati u polufinalnom meču. Takođe, još prije početka Kupa, na spisku nije bilo Džona Brauna i Rokasa Gedraitisa i od ranije povrijeđenog Majka Dauma.

Pred meč sa FMP Janis Sferopulos je rekao: "Nastavljamo takmičenje u Kupu Radivoj Korać utakmicom polufinala protiv kvalitetnog i izuzetno borbenog tima kakav je FMP. Moramo da pokažemo naš borbeni duh i odgovorimo velikom energijom uz koncentraciju koja će biti prisutna svih 40 minua ove utakmice.“

Prema tome, sastav Zvezde za večerašnji meč izgleda ovako: Luka Mitrović, Kodi Miler Mekintajer, Ajzea Kenan, Miloš Teodosić, Dejan Davidovac, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Džoel Bolomboj, Filip Petrušev, Nemanja Nedović, Andrej Kostić i Jago dos Santos.

FMP je iza sebe ostavio tijesnu utakmicu u kojoj je u samoj završnici savladao Spartak. Imao je tim iz Subotice prednost sve do 56 sekundi prije zvuka sirene, ali je na samom kraju Ognjen Kuzmić spasio "pantere" i obezbijedio im put u polufinale. Ipak, titulu najefikasnijeg ponio je Filip Barna koji je meč završio sa 16 poena.

Ekipa na koju računa Saša Nikitović je: Džošua Skot, Petar Popović, Luka Jovanović, Nikola Šaranović, Ranko Simović, Nikola Gašić, Dušan Radosavljević, Vojislav Stojanović, Ognjen Kuzmić, Stefan Lazarević, Filip Barna.

Na koga računa Željko Obradović, a na koga Marko Barać?

Vrlo je lako Mega došla do polufinala, pošto je ubjedljivo savladala Dunav. S druge strane, Partizan se sve do posljednjih 10 minuta revnosno mučio sa Vojvodinom. Tek u samoj završnici su izabranici Vladimira Mirkovskog posustali, a crno-bijeli to iskoristili. "parni valjak".

Izvor: Katarina Mihajlovic/MN press

Ipak, predvodnik Partizana bio je tandem Džons - Karlik je upisao 24 poena, a Tajrik 21. Željko Obradović je prije dolaska u Niš sa spiska precrtao Brendona Dejvisa, Isaka Bongu, Ajzeu Majka, Ifea Lundberga i Frenka Nilikinu.

Partizan u polufinalu predstavljaju: Karlik Džouns, Dvejn Vašington, Sterling Braun, Tajrik Džouns, Balša Koprivica, Mario Nakić, Mitar Bošnjaković, Vanja Marinković, Aleksej Pokuševski, Arijan Lakić, Aleksa Dimitrijević, Uroš Danilović, Stefan Isailović i Đorđe Šekularac.

Marko Barać je u meču sa Dunavom ravnomerno rasporedio minutažu, te tako u timu Mege nije bilo lidera, već je petorica igrača meč završilo dvocifrenim učinkom. Na megdan Partizanu izlaze: Kosta Kondić, Stefa Miljenović, Andrija Jelavić, Bogoljub Marković, Sergej Macura, Ilija Milijašević, Mihailo Milutinović, Filip Jović, Dušan Tanasković, Mihailo Petrović, Tomotej Malovec i Marko Vukčević.

Ko će suditi polufinala?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Utakmicu između Crvene zvezde i FMP sudiće Ilija Belošević iz Beograda, Ivan Stefanović iz Kraljeva i Stefan Zdravković iz Niša. Za susret Partizana i Mege delegirani su Milivoje Jovčić i Nemanja Ninković iz Beograda i Vladimir Tomić iz Novog Sada.

Gdje možete gledati mečeve?

Izvor: MN PRESS

Kup Radivoja Koraća možete gledati na Areni sport. Obje utakmice biće na programu Arena sport 1 Premium, najprije Crvena zvezda i FMP od 16 sati, a onda i Partizan Mega od 20.

Dosadašnji osvajači Kupa

Kup Radivoja Koraća sada već tradicionalno održava se u februaru, a prvi put je odigran 2003. Prethodno je postojalo i istoimeno takmičenje, samo je ono bilo međunarodnog karaktera. Najtrofejniji klub u ovom takmičenju je Crvena zvezda sa 10 osvojenih kupova, dok je Partizan drugi sa osam "Žućkovih levica".