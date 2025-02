Partizan se mučio, ali stigao u polufinale Kupa Koraća: Vojvodina ostala na korak od senzacije u Nišu

Partizan pobijedio Vojvodinu i plasirao se u polufinale Kupa Radivoja Koraća.

Partizan se plasirao u polufinale Kupa Radivoja Koraća u Nišu, nakon što je pobijedio Vojvodinu 85:69. Imali su crno-bijeli kontrolu početkom prve dionice, ali je tim iz Novog Sada uspio da se rezultatski vrati u meč, pa je tokom treće četvrtine imao zaostatak od minus dva. Ipak, bolja igra Valjka u završnici bila je više nego dovoljna za, na kraju, ubjedljivu pobjedu.

Partizan je nešto slabije startovao, osim početnih 4:0, sve ostalo se igralo u egalu. Vašington je trojkama održavao blagu prednost Valjka, ali se igralo koš za koš. Pri prvoj mini-seriji crno-bijelih trener Vojvodine je pozvao minut odmora za svoje momke, kako ne bi ispali iz dotadašnjeg ritma igre. Ipak, nisu mogli da pariraju kao u prvih sedam minuta...

Tako su crno-bijeli na kraju prve dionice imali značajnih plus osam, pošto su samo u posljednjih nekoliko sekundi uspjeli da vežu mini-seriju od 4:0 (27:19), uglavnom zahvaljujući Tajriku koji je za samo pet minuta na terenu upisao osam poena. I činilo se da je to prelomni trenutak na meču, pošto je Valjak sve bolje igrao, a Vojvodina nije imala odgovor...

Ali tako se igralo do 17. minuta, a onda se tim iz Novog Sada u potpunosti vratio, a vodili su ga Jagodić Kuridža i Rebrača. Uspjeli su da zaostatak pred poluvrijeme smanje na jednocifren (38:29) i sve to u jako lošoj četvrtini u kojoj su obje ekipe postigle po 10 poena. A, nije se bolja igra Partizan nastavila ni kasnije. Vojvodina je iz napada u napad bivala sve bliža potencijalnom preokretu, igralo se koš za koš, a kad god bi se crno-bijeli i malo odvojili klupa Vojvodine bi brzo reagovala i konsolidovala svoje redove na jednominutnom odmoru.

Bolja je bila Vojvodina u trećoj dionici, a to kažu i brojke. Imali su crveno-bijeli iz Novog Sada problem sa faulovima nekih igrača, ali ih je šut za tri poena dobro služio, pogodili su ih četiri od pet i izvojevali je 28:22. Tako se Vojvodina približila se na svega dva poena zaostataka, na semaforu je stajalo 59:57, pa kao da je u narednih 10 minuta utakmica krenula maltene ispočetka...

I odlučujuća dionica više je prijala Partizanu. U prva tri minuta meča napravili su značajnu seriju i stigli do dvocifrene razlike (65:57), uglavnom zahvaljujući Karliku. Vrlo brzo je Valjak stigao i do serije od 15:4, pa je klupa Vojvodine reagovala. Ipak, nije imalo to mnogo efekta, Partizan je nastavio seriju i za razliku od ostatka meča izgledao je vrlo dobro na terenu.

Punovo je Valjak diktirao ritam, igrao pametno, a o tome govori i broj faulova, pošto do 35. minuta nisu imali nijedan prekršaj. S druge strane, Rebrača je u timu Vojvodine morao van teretna zbog pet ličnih grešaka, što je bio veliki udarac za tim iz Novog Sada. Prethodno i Jagodić Kuridža zbog iste situacije, pa je i to uticalo na tim Vojvodine. Na kraju, kad je pobjeda Partizana već bila jasna priliku da je dobio i mladi Šekularac, koji je u samoj završnici postigao i prve poene za seniorski tim.

Partizan: Kalik 24 (7 as), Vašington 14, Koprivica 7, Nakić 1, Bošnjaković, mainković, Pokuševski 2, Braun 9, Lakić 4, Šekularac 3, Dimitrijević, Tajrik 21 (5 sk).

Vojvodina: Rebrača 14 (10 sk), Banjac 9 (7 sk), Ljubičić 3, Ašćerić 6, Bumbić 3, Smit 15, Savić, Stajčić 2, Jagodić Kuridža 8 (7 sk), Savanović, Dingl 7, Džonson 2.

