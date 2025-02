Crvena zvezda "stotkom" krenula u odbranu titule u Kupu Koraća: Povreda Ognjena Dobrića

Crvena zvezda Kup Radivoja Koraća započela je pobjedom.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda napravila je prvi korak ka odbrani tutule na Kupu Radivoja Koraća. Tim sa Malog Kalemegdana pobijedio je Borac iz Čačka 104:70. Andrej Kostić je dobio nešto veću šansu u ovom susretu, ali je meč obilježila povreda Ognjena Dobrića, koji je morao uz pomoć ljekara da izađe van terena.

Zvezda je dobro startovala, ali je Borac uporno parirao, pa nikako nisu dozvolili da u prvih 10 minuta njihov zaostatak bude dvocifren (30:21). Ipak, Borac je već do petog minuta ušao u problem sa faulovima, te su izabranici Janisa Sferopulosa poene uglavnom zarađivali sa linije penala. S druge strane, crveno-bijeli su prvi faul napravili u završnici prve dionice, što dovoljno govori koliko je igra evroligaša bila smirena. Međutim, trebalo bi dodati i da su izgubili i četiri lopte u prvoj dionici...

Borac je igrao dobro u prvih 10 minuta, ali je u nastavku druge dionice, naročito do 12. minuta igrao vrlo snažno. Uspjeli su izabranici Saše Ocokoljića da vežu mini seriju od 4:0, što je izazvalo brzu reakciju trenera Sferopulosa (34:28). Poslije minuta odmora Zvezda se vratila nešto bolja i ubrzo stigla do dvocifrene prednosti (42:30). Trudili su se u nastavku da ne ispuste svoj kapital, pa je samo jednom u nastavku Borac uspio da stigne do minus osam, ali su crveno-bijeli brzo vratili ritam i na veliki odmor otišli sa 11 poena prednosti.

Nije uspio Borac u jakom ritmu da igra u nastavku. Skoro šest minuta Čačani nisu došli do poena, dok je Zvezda smo nizala svoje uspjehe (63:44). Do prvih poena došao je Fundić koji je pokupio promašaj svog saigrača i ispod koša popravio učinak. Ipak, Borac je do kraja imao još svega jedan koš iz igre što svakako nije dovoljno da bi se pariralo evroligašu, pa je Zvezda napravila više nego lagodnu prednost pred ulazak u posljednju četvrtinu (78:54).

Nešto sporiji ritam je otvorio završnih 10 minuta. Igralo se uz dosta promašaja i na mali broj poena, ali je negdje oko 35. minuta izvedena vjerovatno i najljepša akcija na meču. Patrušev je trčao u kontranapadu, ispred njega se našao Kostić, dodao mu je loptu centar Zvezde, a mlada nada crveno-bijelih je atraktivno zakucala. Meč je trebalo rutinski privesti kraju, ali je Ognjen Dobrić u samoj završnici pao i povrijedio se, zbog čega je morao van terena.

Crvena zvezda: Miler-Mekintajer, Kenan 11, Teodosić (6 as), Davidovac 6, Mitrović 7, Kalinić 9, Dobrić 18, Bolomboj 8 (6 sk), Petrušev 16 (7 sk), Kostić 7, Dos Santos 7.

Borac: Boldvin 12, Radović 7, Nikolić 14, Ćurčić 4, Furmanavičijus 13 (5 as), Funcić 10 (11 sk), Tadić, Ćurčić, Bugarčić, Manojlović 10 (12 sk).

(MONDO)