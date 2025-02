Petrušev uveo Zvezdu u finale Kupa Koraća: Utakmica pala u sjenku teške povrede Kuzmića

Crvena zvezda pobijedila FMP, za plasman u finale Kupa.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se plasirala u finale Kupa Radivoja Koraća u Nišu, savladavši FMP 84:63. Meč je obilježila strašna povreda koljena Ognjena Kuzmića koji se do kraja susreta nije vraćao na teren.

Nije Zvezdanajbolje startovala, čak je to izgledalo vrlo loše, pošto je od 16 poena čak 13 ubacio Petrušev. Ipak, u završnici prve dionice crveno-bijeli su izgledali nešto bolje, a ulazak Teodosića nagovjestio je veće razigravanje tima. Panteri su imali tu nesreću da Ognjen Kuzmić već u četvrtom minutu doživi tešku povredu zbog koje je morao van terena. Uloge lidera zato su preuzeli Stojanović i Barna, ali su crveno-beli uspeli da naprave lagodnu prednost (22:16).

Nije se mnogo lijepe košarke gledalo i u nastavku. Nizali su se promašaji, a nešto više od dva minuta ekipe nisu dolazile do poena. Ipak i u tako tromoj igri na obje strane, FMP je uspio da bude nešto bolji i u 16. minutu stigne do pola koša zaostatka (28:27). Nastavili su u čvrstom ritmu izabranici Saše Nikitovića, prijetili su crveno-bijelima i uporno bili na korak od preokreta. Minut pred odlazak na poluvrijeme prevagu je odnijelo iskustvo - Mitrović je izborio slobodna bacanja, a Kenan došao do poena ispod koša, pa je Zvezda mogla da odahne i na veliki odmor ode sa sedam poena prednosti (41:34).

Činilo se da je početak treće dionice prelomni period meča, Zvezda je djelovala rasterećenije i stigla je do prve dvocifrene razlike (47:36). Ipak, nije uspjela da je održi, FMP se u naletima vraćao i smanjivao zaostatak. Bolomoj je bio jedini koji je vodio crveno-bijele, a povremeno je i Petrušev pomagao. Potom je Popović poslije četiri promašaja izvan linije 6,75 napokon pogodio trojku i FMP je bio sasvim konkurentan (56:53). Međutim, ponovo je Zvezda iskoristila svoje iskustvo, vezala još nekoliko poena, kako bi u odlučujuću dionicu ušla sa osam poena prednosti.

I nije prednost Zvezde u posljednjih 10 minuta bila jedino što im je pomoglo da dođu do pobjede. FMP više od četiri minuta nije došao do poena u ovoj dionici, ušao je i Barna kako bi poentirao, ali je na kraju Nikitović bio primoran da pozove minut odmora (70:55). Uspio je trener Pantera da konsoliduje svoj tim, ali to nije bilo dovoljno da bi se pariralo evroligašu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!