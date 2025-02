"Partizan je oslabljen, znam šta je bila Željkova dilema": Đurović ima zamjerke za plejmejkera, nije mu jasan

Vlade Đurović pričao je i o Partizanu i Željku Obradoviću.

Partizan će igrati protiv Mege u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Na startu takmičenja je poslije malo problema uspio da slomi otpor Vojvodine i da prođe dalje. Željko Obradović iznenadio je mnoge izborom četvorice stranaca za Niš, a o svemu tome pričao je Vlade Đurović.

Krenuo je od utakmice crno-bijelih i Vojvodine. "Pribilježio sam ovdje da je Partizan odigrao solidnu utakmicu. Veliki respekt Vojvodine u početku. Prvu četvrtinu je šutirao 8/10 za dva i 2/4 za tri, to je fantastičan procenat. Preveliki respekt Vojvodine, dosta promašenih zicera, rješenja koja nisu najbolja. Izgubili su 16 razlike, pružili otpor, nisu se obrukali", rekao je Đurović u emisiji na "Areni sport".

Sastav crno-bijelih je privukao veliku pažnju.

"Partizan je došao bez Lundberga, Bonge, Majka, Nilikine, Dejvisa i to je stvarno oslabljena ekipa. Zato je prilika sada za Pokuševskog, Koprivicu, Bošnjakovića, Lakića, Nakića, pa i za klince Šekularca i Danilovića. Pozitivna vijest i za selektora Pešića je to što je Marinković u sastavu, potreban je Partizanu i našoj košarci. Koliko će trajati povratak u pravu formu, to je drugo pitanje. Sva četiri Amerikanca su u formi. Najmanje poena dao je Braun, nije igrao toliko. Ovaj Tajrik Džouns, protiv koga da igra, izgleda kao NBA igrač. Najautoratitavnija utakmica koju je imao. Stalno zakucava i busa se u grudi, ali ovako kako je odigrao, prodori, zakucavanja, stvarno je bio impresivan."

Nastavio je u jednom dahu.

"Karlik doktorski, stvarno sve što je uradio bilo je doktorski, nema veze ko je rival. Malo su pali pred kraj, umorili su se. Mali hendikep je to što Partizan igra tri meča za redom, Zvezda ima dan odmora između toga. Nije to zanemarljivo, ima smanjenu rotaciju, nema Amerikanaca, Zvezda je navikla da igra sa srpskim igračima. Koprivica mora da iskoristi to što nema Dejvisa, Bonge, Majka, da pokaže da vrijedi, kao što je pokazao u mnogim mečevima do sada."

"Imao sam i ja dilemu, razumijem Željka"

Jedna od tema bio je sastav Partizana pošto je Obradović izabrao Karlika Džounsa, Sterlinga Brauna, Dvejna Vašingtona i Tajrika Džounsa. Najveće iznenađenje bio je Vašington.

"Imao sam dilemu, potpuno razumijem Željka što je stavio, iako bi mnogi prije stavili Bongu. Zato što je on upotrebljiv na više načina, može da igra na više pozicija, da čuva više igrača. Ovaj Vašington, ako se razigra, može da bude neugodniji za Zvezdu recimo nego Bonga ili Dejvis. On ako uđe u šut, on je NBA igrač, ako uđe u šut, nije samo šuter, zna da ide na prodor, da se 'napali', zna sve što treba. Koliko će igrati, to je drugo pitanje. Mislim da nije greška što je tu. Koprivica može da odmijeni Dejvisa sa Tajrikom, njih dvojica ispod koša, Pokuševski je visok takođe, nije to problem", istakao je Đurović.

Kritikovao je Ifea Lundberga. "Lundberg je igrač... Ne znam. One, kako bih rekao, neku utakmicu odigra tako da se pitate kako ne igra 40 minuta, pa onda vidite da ima 28 minuta, da ne postigne nijedan koš. Slično kao Kenan u Zvezdi. Ne možeš da se pouzdaš da li će da ubaci ili neće, da baciš novčić, pa da čekaš da vidiš da li će da ubaci ili neće. Ima problematičan šut. Kada bi igrali jedan na jedan on i Vašington, mislim da bi ga Dvejn razbio iako je Ife jači."

"Mega nema šta da izgubi protiv Partizana"

Izvor: MN PRESS

U drugom polufinalu u Nišu igraće Partizan i Mega.

"Mega je dobila Partizan u finalu Kupa, igrala je finala, izgubila je od Zvezde. Mega je mlad i poletan tim, voli da igra velike utakmice, igrači vole da se pokažu, vole veliku scenu, biće puna dvorana, žestoka atmosfera, biće TV prenos. Šta više ti mladi igrači poput Jelavića, Jovića, Markovića mogu da pruže. Nemaju šta da izgube, igraju sa jačima. Očekujem jaču utakmicu, neizvjesniju nego Zvezda-FMP. Objektivno to kažem. Mega može da priprijeti i u šutu za tri poena, može i u tranziciji što bi rekli mladi treneri. Iz kontre, što bi rekli mi stari treneri. Mogu i iz pozicionog, imaju igrače poput Markovića i Jovića koji znaju da igraju leđima, ali mogu da pogode i za tri. Biće nezgode. Mora Partizan da igra bar 20 odsto bolje nego protiv Vojvodine, da ne bi bilo problema. Partizan je favorit. Očekujem interesantniju utakmicu i malo možda lepšu za gledanje, atraktivniju, za posmatranje. Mega ima takve igrače, mali Petrović je brz, prodoran, dodaje, ostali trče, ne libe se da rizikuju, biće stvarno interesantno."

Za kraj je prokomentarisao i ko će se naći u borbi za "Žućkovu ljevicu" u subotu u Nišu. "Mislim da će za pehar da se bore Zvezda i Partizan, teško je očekivati da će FMP i Mega da urade nešto", zaključio je Đurović.

