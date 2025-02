"Da li je moguće da on mora da igra": Đurović žestoko kritikovao Zvezdine Amerikance, trojica mu smetaju

Vlade Đurović pričao je o Crvenoj zvezdi, odlukama Janisa Sferopulosa, igračima...

Izvor: Printscreen/Arena Sport/R. R./ATAImages

Sve je spremno za mečeve u polufinalu Kupa Radivoja Koraća. Igraće prvo Crvena zvezda i FMP (16 časova), pa onda Partizan i Mega (20 časova). Uoči tih utakmica iskusni srpski trener Vlade Đurović iznio je svoje viđenje, a detaljno je pričao o ekipi Janisa Sferopulosa i stvarima koje je primjetio u redovima crveno-bijelih.

Prvo je prokomentarisao sam Kup. "Kod nas je to malo drugačije, poriv Saveza je da igra osam ekipa, da ljudi koji bi se teško našli na televiziji da se nađu na tom skupu. Da nema toga. Objektivno, to prvo kolo, četvrtfinale, ne može da bude toliko zanimljivo, za razliku od recimo Italije, Španije, tamo ima više ekipa i tamo je drugačije. Treba vidjeti te mlade igrače koji treniraju svakodnevno, da se pokažu, da ih vidi javnost. Bilo je utakmica koje nisu bile tako loše", počeo je Đurović u emisiji na "Areni sport".

Osvrnuo se na poraz Zvezde od Budućnosti u ABA ligi koji je prethodio put u Niš. "Budućnost je dobar tim koji igra sve bolje kako prvenstvo odmiče. Ima četiri igrača koja mogu da vas sahrane šutom za tri. Zvezda nije potcijenila rivala, ali je počela sa uobičajenom prvom postavom, da uvijek igra Mekintajer, što ne znam zašto. Jago ne počne nijednu utakmicu od ovih 30, da li je moguće da Kodi uvijek mora da počne."

Zatim je nastavio da kritikuje Mekintajera. "I kada su igrali sa Asvelom i Albom, kada on izlazi ili smo negativni ili je rezultat 17:17 i onda ulazi Jago. Ne sviđa mi se to mnogo. U svakom slučaju je poraz koji ne mora toliko da znači kada se uzme u obzir to da Zvezda mora da igra protiv Partizana i Budućnosti bez prednosti domaćeg terena. Ne bi trebalo da bude velika rana za Zvezdu, ali velika opomena u svakom slučaju."

Đurović kritikovao Kenana i Brauna

Izvor: MN Prees

Potom je na red došao razgovor o Kupu i utakmici Zvezde i Borca koju je Sferopulosov tim dobio. "Gledao sam utakmicu i sjetio se tvog komentara da Sferopulos treba da razmisli koga će da vodi, Sferopulosa, Jaga ili Brauna. Bio sam ljut na to što daješ ideju da ide Rokas ili Braun. To je harakiri. Bez Jaga Zvezda nije to. Prva postava Zvezde, koja bi stalno počinjala to su Jago, Nedović, Kalinić, Petrušev, Bolomboj, onda da uđu Kenan, Mitrović, to nije problem."

Ponovo je iskritikovao Džona Brauna. "Braun je ljevoruk ima čudan šut, oni obično ubacuju, ali on ne može da ubaci dalje od dva metra od koša, promašuje zicere, ima problem i na zakucavanju. Ni odbrana mu nije nešto toliko dobra, ne vidim zašto toliko igra. Mitrović bi se izvukao da ima veću šansu da igra. Bolomboj i Petrušev moraju zajedno da igraju. Počeo je meč sa njima dvojicom i to me iznenadilo. Čuo sam da se Dobrić povredio, taman kada je došao do šuta.

Nastavio je da priča o Zvezdi. "Borac je igrao bez tri igrača i sasvim dobro je bilo. Rezultatski bi možda neko pomislio da je razvaljivanje bilo, ali nije tako bilo. Sa ovakvim Dobrićem, Nedovićem ovakvim, Kenanom kada ubaci nešto. Mitrović malo dolazi sebi, sada ima priliku da pokaže da može mnogo više da uradi nego što može Braun i to treba da iskoristi. Nemanja isto tako, da iskoristi priliku, publika očekuje to od njega. Kenan mi je uvijek enigma, ide od dva do 12 poena, važi za jednog od najboljih šutera, a ima prosjek manji od 11. Nije mi jasno kako ima takav prosjek, a dobar je šuter. Davidovac igra slabo. Teodosić će sada igrati više."

"Kalinića je stigao umor, Kostić treba da se gaji"

Izvor: MN PRESS

Posvetio je dio analize i Nikoli Kaliniću, istakao je da se vidi da je njega stigao umor. "Kalinić je neophodan ekipi, uhvatio ga je umor, prolazi kroz krizu, ali izlazi iz nje", rekao je Vlade.

Onda je istakao jedno novo ime - Andreja Kostića. "Pojavio se Andrej Kostić, novo ime, on je biser i treba da se gaji kao svojevremeno Dražen Petrović, Komazec, Kukoč, Sale Đorđević, da se pravi njegov razvoj. Dat je Dinamiku, igra tamo, dao je 39 poena, treba to dati, kakva god da je liga, a nije slaba... Moraju da budu tu članovi stručnog štaba, da ga gledaju, da mu ukazuju i na greške. Ne može kao igra tamo, pa kad se vrati...

Kostić je u novembru prošle godine proslavio punoljestvo. "Mlad je, ali nije mlad. Ako vrijedi, treba da se gurne u vatru. Isto i sa mladima u Partizanu koji su dobili šansu. Ima mnogo talentovanih igrača kod nas. Ima talenata, treba da se obrati pažnja na njih. Rekao sam i poslije evropske titule u Nišu, Topićeva generacija, malo ih igra. Za neke ne znamo ni gdje su ni šta su", zaključio je Đurović.