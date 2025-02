"Izgubićemo svoj teren, ovo je posljednje upozorenje svima": Dramatično saopštenje Zvezde, uskoro iznosi brojke

Košarkaški klub Crvena zvezda objavio je saopštenje i važno upozorenje za svoje navijače.

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda Meridianbet oglasio se saopštenjem poslije još jedne u nizu kazni Evrolige. Naveo je da je dobio zvaničan dopis disciplinskog sudije o propustima u organizaciji i neodgovornom ponašanju pojedinaca na tribinama protiv ASVEL-a prošle nedjelje, zbog kojih će morati da plati 20.000 evra.

"Uz obrazloženje i razumijevanje disciplinskog sudije da KK Crvena zvezda Meridianbet “kao klub sa ogromnom navijačkom bazom i velikim posetama na svojim utakmicama, ne može da predvidi i kontroliše incidente koji se događaju tokom utakmica” takođe se navodi da se pojedini incidenti konstantno ponavljaju! Konkretno, KK Crvena zvezda Meridianbet ovoga puta kažnjen je zbog “konstantnog korišćenja lasera tokom utakmice”, bacanja predmeta na teren, i uvredljivih skandiranja upućenih pojedinim akterima utakmice", saopštila je Zvezda.

Crveno-bijeli su podsjetili da će još pet puta biti domaćini do kraja ligaškog dijela sezone, a s obzirom na to da Evroliga povećava kazne za one koji ponavljaju izgrede, svaka sljedeća biće još veća.

"Naš teren je za naše momke ogromna prednost, ali ukoliko se ne pridržavamo disciplinskog pravilnika – tu prednost mogli bi lako da izgubimo!!! Zato ovom prilikom molimo naše navijače da ovu kaznu shvate kao najozbiljnije (i posljednje) upozorenje, jer kao klub trpimo ogromnu štetu u svakom mogućem smislu. I to zbog neodgovornosti pojedinaca koji svojim nepromišljenim potezima nanose štetu svima: klubu, našem timu koji ima izvanrednu sezonu u ovom takmičenju, i svim ostalim gledaocima koji iz nedjelje u nedjelju pune Beogradsku Arenu i daju veliku podršku i energiju našem timu na terenu."

Zvezda je podsjetila da je u poslednjih mjesec dana već dobila dve kazne u ukupnom zbiru od 31 hiljade evra. Sa kaznom za meč protiv ASVEL-a, one premašuju 50.000 evra, a u pitanju su samo tri utakmice od do sada odigrane 22.

"Koliku štetu trpimo kao klub na duže staze Zvezdaši će biti obavješteni neposredno pred utakmicu sa Žalgirisom koja je na programu krajem februara, kada će klub objaviti ukupan iznos svih kazni koje je klub platio od kada je učesnik Evrolige – ta suma iznosi više stotina hiljada evra", saopštila je Zvezda u dramatičnom saopštenju.

