Miška pitali da li se Gudurić vraća u Zvezdu: Zbog ovog odgovora Delije su na nogama

Poznati agent Miško Ražnatović komentarisao je šanse da se Marko Gudurić vrati u Crvenu zvezdu poslije skoro osam godina. Sve je jasnije da odlazi iz Fenerbahčea, a njegov odgovor će sigurno dati nadu Delijama.

Marko Gudurić je ljubimac navijača Crvene zvezde, a prošlo je skoro osam godina otkako je otišao sa Malog Kalemegdana. Ipak, čini se da skoro svako ljeto od tada slušamo spekulacije da bi Gudurić mogao da se vrati u Zvezdu, što ni sam ne krije da mu je želja jednoga dana. Da li je to baš predstojeće ljeto?

Njegov agent Miško Ražnatović uglavnom je "gasio" nade navijača Crvene zvezde kada bi se pojavila informacija da odlazi iz Fenerbahčea, dok je ovoga puta čini se mekšeg stava.

U razgovoru za grčki Sportal, Miško Ražnatović ostavio je tu mogućnost da dođe do povratka Gudurića u Zvezdu:"Ovog ljeta, Marko ima opciju, njegov klub takođe ima opciju. Opcije su veoma jednostavne, tako da je on praktično slobodan. Mislim, prerano je da se prave planovi za sljedeću sezonu, a njegov intervju je kao, naravno, on je dijete Zvezde. I kao što se Teodosić vratio na kraju, volio bi još jednom da igra za Zvezdu."

Nastavio je Ražnatović u istom tonu da iznosi zaključke o potencijalnom odlasku Gudurića iz Zvezde, ostavljajući naravno prostor da to bude i neki drugi klub:

"To pogotovo važi sada kada je Zvezda mnogo ozbiljnija nego ranije, ali to ne znači da će doći ovog ljeta... Možda, ali je generalno želio da pokaže svoju emociju prema klubu u kojem je odrastao i koji nosi u srcu i da se nada da će jednog dana ponovo nositi njihov dres, ali to nije... ljudi su odmah reagovali "oh, on sada dolazi", nije tako i nismo razgovarali i ne kažem da ne dolazi, ali niko o tome nije zaista pričao jer je preuranjeno", poručio je agent.

Šta je Marko Gudurić rekao o Zvezdi?

Uoči nedavnog meča Fenerbahčea i Crvene zvezde u Evroligi, Marko Gudurić je poručio da je otvoren za povratak: "Svi znaju, nije neka tajna, pričam stalno sa prijateljima i familijom. Mislim da je samo pitanje vremena kada ću se vratiti u Zvezdu. Potrebno je da se neke stvari poklope, vidjećemo kada će to da bude, ali želja uvijek postoji", rekao je srpski reprezentativac za "Unu".

"To je moj klub, moj tim, uvijek je bio i uvijek će biti. Pitanje je samo nekog tajminga i kako se poklope stvari za mene i klub. Vidjećemo kada će to da bude."

Marko Gudurić ove sezone u Evroligi prosječno postiže 11 poena, uz 3,2 asistencije i 2,5 skoka po meču.