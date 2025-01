Marko Gudurić: "Pitanje je vremena kada ću se vratiti u Crvenu zvezdu"

Marko Gudurić je pred meč sa Crvenom zvezdom pričao i o povratku na Mali Kalemegdan.

Marko Gudurić (29) ponovo će zaigrati pred navijačima Crvene zvezde, samo što će još jednom oni navijati protiv njegovog tima, protiv Fenerbahčea. Srpski reprezentativac pruža veoma dobre partije u redovima turskog kluba i sada će u Beogradu da pokušati sa njima da dođe do trijumfa. Meč je na programu u srijedu (20 časova).

Zanimljivo je da su ta dva tima direktni konkurentni u borbi za plej-of. Fener je četvrti sa skorom 12-7 (meč manje), Zvezda je peta (12-8). "Znam šta nas čeka u Areni, pratim svaku utakmicu Zvezde, znam da su u dobroj seriji pobjeda, osim posljednje i poraza od Dubaija u ABA ligi. U Evroligi su igrali sjajno i znam da će dvorana biti puna. Trudim se da malo novim saigračima dočaram šta ih čeka", rekao je Gudurić za "UNA TV".

Prokomentarisao je i stanje na tabeli. "Imamo isti broj pobjeda, Zvezda se bori za top6, ima dosta igrača. Naravno da mi je drago da vidim dosta naših igrača koji igraju, mojih drugara. Radujem se tome i radujem se prilici da se opet takmičim protiv njih i da ih vidim".

"Povratak u Zvezdu je pitanje vremena"

Navijači Zvezde ga često zovu da se vrati, želi to i on. "Svi znaju, nije neka tajna, pričam stalno sa prijateljima i familijom. Mislim da je samo pitanje vremena kada ću se vratiti u Zvezdu. Potrebno je da se neke stvari poklope, vidjećemo kada će to da bude, ali želja uvijek postoji", rekao je Gudurić.

Mogao bi ponovo da obuče crveno-bijeli dres. "To je moj klub, moj tim, uvijek je bio i uvijek će biti. Pitanje je samo nekog tajminga i kako se poklope stvari za mene i klub. Vidjećemo kada će to da bude."

