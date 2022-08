Gudurić o dolasku u Zvezdu: Meni je to simpatično, ali...

Marko Gudurić ima još godinu dana ugovora sa Fenerbahčeom i planira da bude lider u Istanbulu. A glasina će uvijek biti...

Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

Reprezentacija Srbije se okupila i počela pripreme za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali i za Eurobasket koji sledi u septembru. Sa timom je bio i MVP NBA lige Nikola Jokić, a stigao je i Marko Gudurić.

Novinare je zanimalo kako on gleda na priče koje su kružile da se on ove sezone vraća u Crvenu zvezdu. Bilo je mnogo priče o tome, Miško Ražnatović je to javno demantovao, a sada se oglasio i sam Gudurić.

"Danas svi mogu da napišu, ko god ima internet može da napravi profil i da napiše bilo šta i onda ljudi to krenu da dijele i to ode u nekom pravcu. Meni je to bilo simpatično, ja volim Zvezdu, svi to znaju, ali tamo sam vezan ugovorom", jasan je bio Gudurić.

On je potvrdio da ima ugovor sa timom iz Istanbula na još godinu dana i da je plan da u narednoj sezoni bude jedan od nosilaca tima Dimitrisa Itudisa.

"Kao što je Miško rekao plan je da imam lidersku ulogu, najviši su ciljevi. Tamo sam i to je to za sad", rekao je Gudurić i stavio tačku na spekulacije.