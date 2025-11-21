Englezi prave najčudniji fudbalski stadion ikad: Predstavio ga je fudbaler od 127.000.000 evra

Stadion Birmingema biće najčudniji objekat na kojem se igra fudbal, ali će se završiti tek za pet godina.

Fudbalska infrastruktura mijenja se širom svijeta, u svim zemljama niču fudbalski stadioni koji oduzimaju dah, a čini se da je jedan engleski niželigaš svojim planovima šokirao čak i najzagriženije fudbalske navijače. Jednostavno, Birmingem je predstavio model stadiona kakav nikada do sada nismo vidjeli - sa 12 visokih kula koje su dio ovog projekta.

Dimnjaci koji bi trebalo da podsjećaju na industrijske početke u Birmingemu, one koje ste upoznali kroz seriju "Peaky Blinders", nešto su potpuno novo u fudbalskom svijetu. Ovaj stadion ne liči ni na jedan drugi na kojem se igra fudbal, a brojni navijači oduševljeni su idejom jer smatraju da ona kombinuje moderno i tradicionalno.

Pogledajte kako će izgledati stadion Birmingema:

Novi stadion predstavljen je povodom 150. godišnjice kluba, a očekuje se da bude izgrađen u narednih pet godina i da se na njemu igra fudbal od sezone 2030/31. Kada bude gotov imaće 62.000 sjedećih mjesta i pored fudbalskih mečeva najvišeg nivoa biće dostupan za druge sportske sadržaje, ali i koncerte najvećih zvijezda. Stadion će biti izgrađen u istočnom dijelu grada, a u klubu vjeruju da će biti pokretač sportskih dešavanja i jedan od novih simbola Birmingema.

"Prečesto stadioni izgedaju kao svemirski brodovi koji su mogli da slete bilo gdje, sterilišući okolno područje. Ovaj stadion raste iz samog Birmingema - iz njegovih ciglana, iz hiljadu zanata koji su u njegovoj srži", rekao je osnivač kompanije koja se bavi projektom novog stadiona, a koji je posebno ponosan na 12 dimnjaka.

Oni neće biti samo dekoracija ovog stadiona. Zapravo, u njima će biti stepenice i liftovi koji će navijače voditi do svojih mjesta, a svaka od 12 visokih kula imaće ulogu u "držanju" krova koji će moći da se otvara i zatvara. Takođe, novi stadion Birmingema imaće "pokretni" teren, odnosno trava će moći da se zaštiti uvlačenjem - nešto slično kao što je na renoviranom Santijago Bernabeu.

Pogledajte kako je Birmingem najavio novi stadion:

A momentous day in the Club's history.



We are proud to unveil the designs for our NEW 62,000-capacity stadium, developed by the world-renowned Heatherwick Studio and MANICA Architecture.pic.twitter.com/99dQG09ZC1 — Birmingham City FC (@BCFC)November 20, 2025

O tome koliko su u Birmingemu mislili o tradiciji pokazuje i da je čuveni scenarista Stiven Najt učestvovao u kreiranju novog stadiona, a skupocjeni Džud Belingem se pojavio u promotivnom spotu. Jedan od najboljih i najskupljih engleskih fudbalera ponikao je u Birmingemu za koji je odigrao samo jednu sezonu, prije nego što je klub odlučio da ga proda Borusiji iz Dortmunda i povuče iz upotrebe njegov broj.

Birmingem trenutno igra na stadionu "Sent Endrjuz" koji ima kapacitet nešto manji od 30.000 sjedećih mjesta, a koji je otvoren još davne 1906. godine. Naravno, u međuvremenu je više puta renoviran, pa je danas sasvim pristojno zdanje za nastupe u Čempionšipu. Birmingem ponovo igra u drugom rangu engleskog fudbala, nakon što je prethodne sezone bio trećeligaš.

Istorijski gledano, Birmingem nije jedan od najvećih engleskih timova, iako su imali svoje zlatne periode kroz istoriju. Nikada nisu bili šampioni, ali su četiri puta osvojili drugi rang takmičenja i mnogo godina proveli su u eliti. Dva puta su poraženi u finalu FA kupa, a dva puta su osvojili Liga kup - posljednji trofej donio im je Nikola Žigić koji je bio strijelac u finalu protiv Arsenala (2:1) u sezoni 2010/11.