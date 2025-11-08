Trening Barselone gledalo 23.000 navijača: Nije ih zanimao fudbal, samo Kamp Nou

Rekonstruisani stadion Kamp Nou trebalo bi da bude jedan od najboljih u Evropi, ali i najveći stadion na kojem se igra fudbal.

Izvor: Revierfoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Barselona se vratila na Kamp Nou, kultni stadion koji joj je decenijama bio jedini dom. Nakon duge rekonstrukcije zbog koje su se selili, fudbaleri slavnog španskog kluba odradili su u petak trening na jednom od najčuvenijih stadiona u Evropi, a to je sa tribina gledao veliki broj navijača. Svaki od njih jedva je čekao da se završi obiman poduhvat u koji je španski velikan krenuo prije dvije godine.

Povratak na kultni tadion sve je bliže, a može se očekivati da neku od utakmica prije kraja 2025. godine Barselona odigra baš na Kamp Nou. Bio bi to spektakl, jer renovirani stadion ima veći kapacitet, pa bi mogao da padne i neki od klupskih rekorda. To bi se vjerovatno desilo i ranije, da su radovi na kultnom stadionu izvođeni očekivanom brzinom.

Trening Barselone na novom stadionu gledalo je 23.000 navijača, a očekuje se da sektori postepeno budu puštani u rad. To znači da Barsa neće odjednom otvoriti čitav stadion, na uvodnim mečevima nakon povratka tribine bi moglo da posjeti tek nešto više od 40.000 gledalaca. Zatim će ta brojka rasti, sve dok Kamp Nou ne bude u potpunosti otvoren za navijače.

Koliko kasne radovi na Kamp Nou?

Rekonstrukcija stadiona Barselona počela je na kraju sezone 2022/23, a plan je bio da ona potraje samo jednu sezonu. Ipak, problemi sa brzinom izvođenja radova napravili su haos španskom klubu - Barselona nije uspjela da se vrati kući do narednog ljeta, a probijeno je i mnogo kasnije postavljenih rokova.

Prvi trening na novom stadionu Kamp Nou. Izvor: Youtube/FC Barcelona

Barselona je morala da mijenja planove rekonstrukcije i to dok su mislili da će se prije kraja 2024. godine useliti na Kamp Nou! Ti planovi su propali, zbog čega su ostali razočarani navijači koji nisu mogli da obnove svoje sezonske karte, ali će na novom stadionu kapaciteta 105.000 mjesta biti prostora za sve one koji žele da gledaju voljeni klub.