Barselona mora da mijenja plan za novi Nou Kamp: "Nećemo imati dva stadiona, vratićemo se zauvijek"

Rukovodstvo Barselone trči trku sa vremenom da bi se tim narednih mjeseci vratio u svoju kuću.

Izvor: Shutterstock

Novi trener Barselone Hansi Flik napravio je fudbalsku mašineriju, ali ona i dalje ne igra u svom domu, na stadionu "Nou Kamp". Katalonci i ove sezone igraju na "Monžuiku" dok je u toku veliko renoviranje njihovog terena, započeto poslije sezone 2022/23.

Dok se izvode radovi i proširuje kapacitet na 105.000 mjesta, koji će ga učiniti stadionom koji može da primi najviše navijača u španiji i u Evropi, rukovodstvo kluba je bilo prinuđeno da donekle mijenja planove za povratak.

Potpredsjednica kluba Elena Fort je ove jeseni najavila da je plan kluba da do kraja 2024. godine igra na renoviranom Nou Kampu. "Klub radi sve što može da 'Spotifaj Nou Kamp' bude gotov do kraja godine, to je naš plan. Želimo da odigramo utakmicu prije kraja godine, ali ako ne budu na vrijeme izdate dozvole ili ako ne budemo mogli da izvedemo logistiku organizovanja utakmice... Vratićemo se čim budemo mogli, ali imamo široki okvir od nekoliko nedjelja, da ne bismo ispali neodgovorni", kazala je ona.

Taj plan ipak neće moći da bude ostvaren i zato su u Barseloni odlučni da sačekaju koliko god je potrebno da bi se tim Hansija Flika opet našao tamo gdje bi i trebalo da bude. "Kada se budemo vratili na Kamp Nou, to će biti zauvijek, ne za jednu utakmicu. Nećemo imati dva stadiona. Kada se vratimo, neće se više seliti", rekao je direktor u klubu Đoan Senteljes.

U međuvremenu, iako je februar bio određen za termin povratka, Barselona je prema pisanju španskih medija tražila od rukovodstva "Monžuika" da ostane na tom stadionu do kraja marta.