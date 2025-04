Potukli se fudbaleri Real Madrida: Mbape nije slučajno dobio crveni karton, pucaju po šavovima

Real Madrid ima velike probleme nakon poraza od Arsenala i čini se da je Karlo Anćeloti izgubio svlačionicu. Sada je došlo i do tuče njegovih superstarova.

Nakon što je Arsenal razbio Real Madrid prošle nedelje u okviru prvog meča četvrtfinala Lige šampiona (3:0) može se reći da sve "puca po šavovima" u redovima prvaka Evrope. Prema informacijama koje je objavio "El Čiringito", inače portal blisko povezan sa Real Madridom, prošlog petka došlo je do tuče na treningu i to se sve do sada zataškavalo.