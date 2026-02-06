Prodaje se kultni stadion u Srbiji: Kluba nema već 15 godina, a nekad je igrao sa Zvezdom i Partizanom

Dom fudbalera Mladosti iz Apatina sada je na prodaju, jer Apatinska pivara više nema interes da poseduje sportski kompleks.

Srpski fudbal nas je navikao na neobične vijesti, ali sa sjevera zemlje stiže informacija kakve nismo imali priike da čujemo prethodnih godina. Apatinska pivara odlučila je da proda sportski kompleks "Rade Svilar", uključujući tu i stadion na kojem je svojevremeno Mladost iz Apatina igrala mečeve Superlige protiv najboljih srpskih timova.

Na sjeveru Srbije, blizu obale Dunava, svojevremeno su svoje prvenstvene i kup utakmice igrali Partizan i Crvena zvezda, ali to je sada već davna prošlost. Nekadašnji klub iz Apatina je ugašen, a prije 15 godina osnovan je novi tim sličnog imena koji je tokom čitavog svog postojanja niželigaš. Oni nisu imali prilike da igraju protiv najboljih, ali su svoje mečeve organizovali na kultnom stadionu koji je i danas u veoma dobrom stanju.

Vlasnik objekta na kojem su svojevremeno gostovali najbolji srpski klubovi je Apatinska pivara, pa ona i prodaje ovaj sportski kompleks. Za prodaju su oglašeno stadion sa fudbalskim terenom koji se nalazi u Apatinu, ukupne površine gradskog građevinskog zemljišta 58.745 kvadratnih metara, za 3.130.000 evra! U sastavu stadiona su zgrada za sport i fizičku kulturu (koja se sastoji od prizemlja, prvog i drugog sprata, ukupne neto površine od 602,72 kvadrata), sanitarni čvor za navijače od 10,43 kvadrata, radionica sa ostavama od 47,82 kvadrata, garaža površine 31,27 kvadrata, portirnica od 5,94 kvadrata i sanitarni čvor površine 6,58 kvadrata.

Informacije iz Apatina privukle su veliku pažnju javnosti, pa se oglasila i Apatinska pivara koja nekretninu prodaje isključivo za sportske namjene. Takođe, u oglasu se navodi da je postupak legalizacije i konverzije u toku, što bi trebalo da olakša cijeli proces prodaje sportskog kompleksa.

"Apatinska pivara je u skladu sa svojim poslovnim ciljevima, donijela odluku da ulaže samo u projekte koji su direktno povezani sa našom osnovnom privrednom djelatnošću, imajući u vidu da su u fabrici u toku veće investicije u unapređenje proizvodnih procesa. Istovremeno, ostajemo otvoreni za podršku i saradnju sa opštinom i svim drugim akterima u nastojanju da se nađe dugoročno održivo rješenje za fudbalski klub i prostor stadiona koji je prema planskoj dokumenaciji namijenjen za sport", navodi se u saopštenju.

Cijeli sportski kompleks u Apatinu nosi naziv "Rade Svilar", po nekadašnjem predsjedniku Fudbalskog saveza Vojvodine, istaknutom sportskom radniku i dugogodišnjem direktoru Apatinske pivare, koja je i finansirala Mladost u njenim najboljim godinama. Pivara i danas pokušava da pomogne klubu, pa je tako u tekućoj sezoni obezbijeđeno da Mladost besplatno koristi sportski kompleks.

Posljednji veliki meč u svojoj istoriji, Mladost iz Apatina je na ovom mjestu igrala 2010. godine, u okviru Kupa Srbije. Tadašnji drugoligaš odmjerio je snage sa Partizanom koji je odnio ubjedljivu pobjedu (6:0). Ekipa trenera Aleksandra Stanojevića bila je izuzetno efikasna jer su se raspucali Kleo i Stefan Babović sa po dva gola, odnosno Marko Šćepović i Aleksandar Davidov koji su po jednom tresli mrežu.

Mladost iz Apatina svojevremeno je bila jedan od najboljih srpskih klubova, ali njihovo prisustvo u vrhu nije dugo trajalo jer su samo jedne sezone bili u elitnom rangu. Najbolji rezultat u klupskoj istoriji ostvaren je u sezoni 2006/07 kada je izboreno šesto mjesto na tabeli, ali je zbog finansijskih problema klub odustao od takmičenja i naredno prvenstvo igrao je kao drugoligaš.

Sezonu 2009/10 Mladost je završila na posljednjoj poziciji u drugom rangu takmičenja, a sljedeće sezone bili su najslabiji tim Srpske lige Vojvodina. Umjesto ispadanja u četvrti rang srpskog fudbala proglašen je bankrot, a klub je ugašen nakon suspenzije iz svih takmičenja zbog ogromnih dugova. Istog ljeta osnovan je klub OFK Mladost APA koji je takmičenje počeo od najnižeg ranga. Sada se takmiči u Vojvođanskoj ligi Sjever i prvoplasirani je na polusezoni, što bi moglo da dovede do ulaska u Srpsku ligu Vojvodina.