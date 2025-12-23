Marko Tasić je dobio poziv selektora Srbije Raula Gonzalesa i biće najčvršći stub odbrane "orlova" na Evropskom prvenstvu.
Mnoge je iznenadio poziv selektora Raula Gonzalesa za Marka Tasića. Sjajni defanzivac Dinama iz Pančeva je jedan od šest igrača iz Arkus lige na spisku španskog stručnjaka za Euro i priznaje da je i njega ovaj poziv iznenadio.
Nakon početaka u Vojvodini Tasić je doživio tešku povredu ligamenata i nije ga bilo na terenu 17 mjeseci, a u timu trenera Nikole Janevskog je uspio da se u konkurenciji iskusnih Ilije Abutovića i Miljana Pušice izbori za mjesto na Evropskom prvenstvu. Ipak i on sam kaže da ga je poziv iznenadio.
"Iskren da budem, nisam ni u snu očekivao poziv. Nisam razmišljao o tome i nisam želio da se nadam. Trudio sam se za ovo - to je san svakog sportiste i nadam se da ću opravdati to što sam tu.
Čeka nas zaista težak zadatak, da ne kažem pakleni. Mlada smo reprezentacija i moramo da se borimo i damo sve od sebe. Ako to bude dovoljno za pobjedu - odlično. Ovaj tim izgleda kao projekat za budućnost. Svi smo željni dokazivanja, tako da moramo da ostavimo i posljednji atom snage", rekao je Marko Tasić.
Ko je Marko Tasić?
Bio najbolji defanzivac Evrope, pa zbog povrede pauzirao 17 meseci: Sada će debitovati za Srbiju na EP
Marko Tasić je rođen 2003. godine, a za njega smo prvi put čuli kada je sa juniorskom selekcijom Srbije uspio da osvoji treće mjesto na Evropskom prvenstvu 2022. godine. Tu je Miloš Kos predvodio srpski tim, a Tasić je proglašen za najboljeg defanzivca takmičenja.
Taman kada je trebalo da se probije u prvom timu Vojvodine doživio je tešku povredu i nije ga bilo 17 mjeseci. Sada je jedan od šest igrača iz srpske lige u nacionalnom timu. Iz Partizana su tu Andrej Trnavac, Veljko Popović i Nikola Crnoglavac, iz Vojvodine Stefan Dodić i Vukašin Vorkapić kao i Aljoša Damjanović iz Metaloplastike.
