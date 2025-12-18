logo
Nije dobio šansu u Srbiji, sad igra protiv "orlova" na Evropskom prvenstvu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Nemanja Beloš će na Evropskom prvenstvu u Danskoj u dresu Austrije zaigrati protiv Srbije.

nemanja belos igra protiv srbije na evropskom prvenstvu Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Srbija će od 15. januara nastupiti na Evropskom prvenstvu u rukometu u Danskoj i to u grupi smrti sa Španijom, Njemačkom i Austrijom. Sa Austrijancima ćemo igrati posljednji meč 19. januara, a na toj utakmici će protiv srpskog tima igrati Nemanja Beloš. 

Nije on jedini igrač sa ovih prostora koji će nastupiti za Austriju, tu su i Boris Živković, Janko Božović, kao i Emanuel Petrušić. Ipak za razliku od njih, Beloša pamtimo iz Srbije. 

On je nastupao za Jugović iz Kaća u Srbiji, a onda je u Austrij igrao za Bregenc i Grac. Od 2016. godine nastupa u austrijskoj ligi, a već je igrao na nekoliko velikih takmičenja za Austriju. Na Evropskom prvenstvu 2024. je uglavnom sjedio na klupi, a onda je na prethodnom Mundijalu blistao i bio je jedan od najboljih.

Ovaj 31-godišnji lijevi bek visok je 192 centimetra, težak 94 kilograma, a od maja ove godine je član Al Arabija u Kataru. Nastupao je za mlađe selekcije Srbije, ali nikada nije dobio šansu u "A" timu pa je 29. decembra 2023. debitovao za Austriju.

Spisak Austrije za Evropsko prvenstvo

Izvor: Orange Pictures, Orange Pics BV / Alamy / Profimedia

Nemanja Beloš, Leon Bergman, Mikola Bilik, Janko Božović, Erik Dambek, Sebastijan Frimel, Lukas Herburger, Lukas Hutek, Elijas Kofler, Makrus Mar, Mihael Miškovic, Nils Moser, Konstantin Mestl, Jakob Nig, Nikolas Paulntajner, Amenuel Petrušić, Tobijas Vagner, Boris Živković

(MONDO)

Tagovi

Rukomet Srbija Austrija Nemanja Beloš

