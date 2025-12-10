"Kad Jovana obuče dres Srbije, on je teži od 200 grama": Ove riječi su bile potrebne rukometašicama

Nekadašnja reprezentativka Srbije Marija Čolić stala je u zaštitu Jovane Jovović, koja je budućnost ženskog rukometa u Srbiji.

Rukometašice Srbije poražene su u posljednjem kolu grupne faze Svjetskog prvenstva od Crne Gore (33:17) i zbog toga nisu stigle do četvrtfinala. Plasman među osam najboljih izborile su Crnogorke i tamo su doživjele debakl protiv Norveške (32:23) - ipak, turnir se može okarakterisati kao uspješan za našu selekciju, iako je bilo velikih padova u igri i grešaka koje ne bi trebalo da se dešavaju.

Prije svega, tu se misli na kiks Jovane Jovović (24) protiv Farskih Ostrva, kada je propustila šansu da Srbiji donese pobjedu, a nakon neaktivnog napada nije se udaljila dovoljno, pa su protivnice dobile i sedmerac kojim su stigle do izjednačenja. Kasnije je IHF potvrdio da je Srbija oštećena tim odlukama, ali su one sigurno uticale na samopouzdanje Jovane Jovović u čiju je zaštitu stala Marija Čolić, dugogodišnji golman nacionalnog tima.

"Kada jedan navijač obuče dres, recimo, Jovane Jovović, on na sebi ima nekih 200 grama težine te majice. Kada tu istu majicu obuče Jovana Jovović na terenu težina više nije 200 grama već mnogo veća nego što bilo ko može da zamisli.Objasniću, ti navijaču nosiš majicu od 200 grama, Jovana Jovović nosi majicu na kojoj se na lijevoj strani, tačno kod srca nalazi grb naše zemlje, što znači da ona predstavlja cijelu našu zemlju, naš narod, našu kulturu... Nastaviću, a kada okrene leđa, na leđima joj stoji prezime njene porodice, njenih korijena... To je težina koju ona nosi na svojim leđima, a ne samo onih 200 grama koju ti nosiš. Da se razumijemo, svi mi jačamo naša leđa kroz treninge i život da bi mogli ponijeti tu težinu i odgovornost koju nosi taj dres, kada dovoljno ojačamo naša leđa naša starija koleginica nam preda tu odgovornost i tu najslađu težinu za koju se borimo dok ne osjetimo da leđa popuštaju, kada to osjetimo predajemo 'štafetu' dalje i tako sa generacije na generaciju. Zato dragi navijaču, sjeti se sebe kada si počeo da radiš svoj posao kojim se baviš, da li si odmah postao šef ili direktor? I da li ti je na tom putu više prijala podrška ili osuđivanje i nerazumijevanje drugih ljudi? Znamo i ti i ja odgovor. Podrška za cure, i idemo korak po korak, ponosna sam na vas. Vaš navijač Čola", navodi se u objavi nekadašnje reprezentativke.

Jovana Jovović je od 2019. godine u seniorskoj reprezentaciji Srbije, sa kojom je osvojila bronzanu medalju na Mediteranskim igrama 2022. godine. Učestvovala je na po dva evropska i svjetska prvenstva, a polako preuzima ulogu lidera generacije od starijih koleginica oko kojih je do sada bio formiran nacionalni tim.

Reprezentativka Srbije već godinama igra za mađarski Debrecin, a najbolje se snalazi na pozicijama srednjeg i lijevog beka. Tokom Svjetskog prvenstva koje je naša zemlja u cijelosti igrala u Njemačkoj, Jovana Jovović bila je najbitnija igračica za organizaciju napada - sa 23 asistencije bila je najbolja u reprezentaciji Srbije, a sa 22 gola podijelila je treće mjesto u timu sa Katarinom Krpež-Šlezak.

