DEMANTI: Ljubo Ninković nije predlagač dnevnog reda za sjednicu Skupštine 2

DEMANTI: Ljubo Ninković nije predlagač dnevnog reda za sjednicu Skupštine

Autor Dragan Šutvić
Predsjednik gradske Skupštine oglasio se povodom teksta objavljenog na portalu MONDO.

4.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Skupštine Grada Banjaluka Ljubo Ninković reagovao je demantijem na tekst "Skupština Grada zakazana za 17. decembar: Tri sportska kolektiva ostaju bez sredstava zbog crkava i Termi Banja Luka?", objavljen ranije tokom dana na našem portalu.

U prvobitnoj verziji objavljenog teksta, navedeno je da je dnevni red od 86 tačaka za sjednicu zakazanu za 17. decembar, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o preraspodjeli sredstava za pojedine sportske kolektive, predložio Ljubo Ninković, što je prvi čovjek banjalučke Skupštine demantovao, navodeći:

"Ovim putem ističem da je ovlašćeni predlagač svih materijala za sjednice Skupštine Grada isključivo gradonačelnik, a ne predsjednik Skupštine Grada, kako je netačno navedeno u tekstu.

Stručnu obradu materijala vrše radnici resornih odjeljenja, u skladu sa važećim procedurama", navodi se, između ostalog, u demantiju, koji je na adresu našeg portala poslao prvi čovjek banjalučke Skupštine.

Redakcija portala mondo.ba izvinjava se Ljubi Ninkoviću zbog nenamjerne greške.

Ljubo Ninković Skupština grada Banjaluka

Interesantno

Sigurno ce Zeljkovic i Umicevic glasati da se uzimaju pare od klubova kojim oni predsjedavaju

RS

@Interesantno Vidjecemo, mozda dobiju nesto od Draska na drugoj strani.

