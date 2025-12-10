DEMANTI: Ljubo Ninković nije predlagač dnevnog reda za sjednicu Skupštine

Predsjednik gradske Skupštine oglasio se povodom teksta objavljenog na portalu MONDO.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Skupštine Grada Banjaluka Ljubo Ninković reagovao je demantijem na tekst "Skupština Grada zakazana za 17. decembar: Tri sportska kolektiva ostaju bez sredstava zbog crkava i Termi Banja Luka?", objavljen ranije tokom dana na našem portalu.

U prvobitnoj verziji objavljenog teksta, navedeno je da je dnevni red od 86 tačaka za sjednicu zakazanu za 17. decembar, na kojoj bi trebalo da se raspravlja o preraspodjeli sredstava za pojedine sportske kolektive, predložio Ljubo Ninković, što je prvi čovjek banjalučke Skupštine demantovao, navodeći:

"Ovim putem ističem da je ovlašćeni predlagač svih materijala za sjednice Skupštine Grada isključivo gradonačelnik, a ne predsjednik Skupštine Grada, kako je netačno navedeno u tekstu.

Stručnu obradu materijala vrše radnici resornih odjeljenja, u skladu sa važećim procedurama", navodi se, između ostalog, u demantiju, koji je na adresu našeg portala poslao prvi čovjek banjalučke Skupštine.

Redakcija portala mondo.ba izvinjava se Ljubi Ninkoviću zbog nenamjerne greške.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)