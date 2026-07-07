Vimbldon kaznio Novaka Đokovića zbog psovki, sankcionisan i Hamad Međedović

Novak Đoković moraće da plati novčanu kaznu od 7.500 dolara zbog rječnika. Vjerovatno se to odnosi na psovke tokom meča sa Romanom Safjulinom.

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Novak Đoković je usred meča sa Feliksom Ože-Alijasimom saznao da ga je Vimbldon kaznio. Moraće da plati 7.500 dolara. Tako je naglašeno u najnovijem saopštenju trećeg grend slema sezone koje je dostavljeno novinarima tokom Novakovog meča.

Na spisku kažnjenih se nalaze dvojica Srba i to zbog istog razloga - nepristojnog rječnika. U pitanju su Novak Đoković i Hamad Međedović. S tim što Hamad plaća 5.000 dolara. Pretpostavlja se da je Novaka koštao rječnik na meču protiv Romana Safjulina.

Ima tu ukupno 17 tenisera i teniserki koji su kažnjeni, poput Damira Džumhura (nesportsko ponašanje 7.500 dolara), Žoaa Fonseke (lomljenja reketa 7.500 dolara), Tamare Korpaš (nesportsko ponašanje 3.000 dolara), Korentana Mutea (lomljenje reketa 7.500 dolara)...

Pogledajte 00:10 Novak Ðoković psuje na Vimbldonu Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

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(MONDO)