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Vimbldon kaznio Novaka Đokovića zbog psovki, sankcionisan i Hamad Međedović

Vimbldon kaznio Novaka Đokovića zbog psovki, sankcionisan i Hamad Međedović

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Novak Đoković moraće da plati novčanu kaznu od 7.500 dolara zbog rječnika. Vjerovatno se to odnosi na psovke tokom meča sa Romanom Safjulinom.

vimbldon kaznio novaka djokovica Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Novak Đoković je usred meča sa Feliksom Ože-Alijasimom saznao da ga je Vimbldon kaznio. Moraće da plati 7.500 dolara. Tako je naglašeno u najnovijem saopštenju trećeg grend slema sezone koje je dostavljeno novinarima tokom Novakovog meča.

Na spisku kažnjenih se nalaze dvojica Srba i to zbog istog razloga - nepristojnog rječnika. U pitanju su Novak Đoković i Hamad Međedović. S tim što Hamad plaća 5.000 dolara. Pretpostavlja se da je Novaka koštao rječnik na meču protiv Romana Safjulina.

Ima tu ukupno 17 tenisera i teniserki koji su kažnjeni, poput Damira Džumhura (nesportsko ponašanje 7.500 dolara), Žoaa Fonseke (lomljenja reketa 7.500 dolara), Tamare Korpaš (nesportsko ponašanje 3.000 dolara), Korentana Mutea (lomljenje reketa 7.500 dolara)...

Pogledajte

00:10
Novak Ðoković psuje na Vimbldonu
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

BONUS VIDEO:

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00:16
Stefan Ðoković igra karte za vreme Novakovog meča
Izvor: Arena tenis
Izvor: Arena tenis

(MONDO)

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Tagovi

Vimbldon Novak Đoković

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