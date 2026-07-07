Janik Siner ni riječ o potencijalnom polufinalu protiv Novaka Đokovića

Janik Siner je pobijedio Štrufa i prošao u polufinale, a onda od voditeljke Li Mekenzi nije dobio nijedno pitanje o potencijalnom okršaju sa Novakom Đokovićem u polufinalu.

Izvor: Marleen Fouchier / imago sportfotodienst / Profimedia

Janik Siner je prošao u polufinale Vimbldona. Pobijedio je Nijemca Jana Lenarda Štrufa poslije više od dva i po sata borbe - 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Poslije toga je uslijedio intervju na terenu koji je vodila voditeljka Li Mekenzi i koja je iznenadila sve svojim pitanjima, odnosno nedostatkom pitanja.

"Mučio sam se u prvom mjestu, iskoristio sam svoje šanse u drugom setu i uspio sam da stignem do pobjede. Mogao je drugi set da ode i na drugu stranu, igrali smo i taj-brejk. Razlika je kada imate 2:0 u setovima, pa sam mogao da budem malo opušteniji u trećem, njemu je opao procenat prvog servisa i drago mi je što sam završio sve u tri seta, ali je bilo veoma teško", rekao je Siner u analizi meča.

Tada se očekivalo i neko pitanje u vezi polufinala. U vezi potencijalnog okršaja sa Novakom Đokovićem, najboljim teniserom svih vremena. Spektakl u najavi... Čeka se meč Srbina i Feliksa Ože-Alijasima na Centralnom terenu. Međutim, do tog pitanja nije došlo, bar formalno...

"Moram da utvrdim šta se tamo desilo"

Umjesto pitanja o Novaku Mekenzijeva ga je pitala o problemima koje je imao u Parizu sa vrućinom kada mu je pozlilo i da li mu je bilo vruće na terenu u meču sa Štrufom.

"Moramo da utvrdimo šta se tačno tamo desilo i da budemo spremni za slične situacije na najbolji način. Fizički nije bio ovo težak meč, ali ako se desi nešto slično kao u Parizu, što se nadam da neće, moraćemo da mijenjamo neke stvari. Drago mi je što sam u polufinalu", zaključio je Siner.

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(MONDO)