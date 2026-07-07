Siner čeka Đokovića na Vimbldonu: Janik se namučio za pobjedu, moguć je spektakl u polufinalu

Janik Siner se namučio, ali je pobijedio Jana Lenarda Štrufa i sad čeka ishod meča Novaka Đokovića i Felikksa Ože-Alijasima.

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Janik Siner odradio je svoj dio posla i prošao u polufinale Vimbldona. Sada čeka potencijalni duel sa Novakom Đokovićem u petak na Centralnom terenu. Da bi do toga došlo srpski teniser će morati da savlada Feliksa Ože-Alijasima (Kanada).

Što se Italijana tiče, on se namučio u svom četvrtfinalnom duelu. Nije mu bilo lako da slomi otpor Jana Lenarda Štrufa (Njemačka) - 7:5, 7:6 (7:4), 6:3. Za nešto više od dva i po časa igre je upisao trijumf.

Mogao je Nijemac da produži meč, imao je dobre šanse za to i u prvom i u drugom setu. U prvom je savršeno servirao, nije dao rivalu nijednu brejk loptu sve do 11. gema kada je viđen i jedini brejk u setu.

U drugom je došlo do "razmjene brejkova" u trećem i četvrtom gemu pa je Nijemac u 10. gemu imao i set loptu na servis Italijana. Nije je iskoristio, meč je otišao u taj-brejk i tamo je Siner napravio jedan mini-brejk i slao je "bombe" iz servisa za duplrianje prednosti. U trećem setu nije bilo toliko uzbuđenja kao u prva dva.