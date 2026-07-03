Italijanski teniser Janik Siner do polufinala nema dostojnog rivala na Vimbldonu.

Izvor: Epa/Adam Vaughan

Prvi teniser svijeta Janik Siner je zaigrao mnogo bolje nakon što je umalo poražen od srpskog predstavnika Miomira Kecmanovića u prvom kolu Vimbldona. U naredna dva meča nije izgubio ni set, a protiv Džensona Bruksbija je izgledao prilično dominantno. Osim što je znatno podigao nivo igre, stigle su mu i dobre vijesti sa ostalih terena.

Naredna prepreka za Italijana je Šintaro Močizuki koji je iznenadio Rafaela Hodara u četiri seta i tako se plasirao u četvrto kolo Vimbldona po prvi put u karijeri. To nije bilo jedino iznenađenje, pošto je Danil Medvedev takođe doživio šokantan poraz od Jan-Lenarda Štrufa poslije borbe u tri seta.

Vidi opis Nevjerovatno koliko Janik Siner ima sreće: Očistio mu se put do titule, jedina prijetnja Đoković Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Epa/Adam Vaughan Br. slika: 13 13 / 13

Šta ovo znači? Sineru se praktično otvorio put do polufinala, pošto do te faze takmičenja na svom putu nema igrača koji je u Top 50. Očekuje se da u polufinalu odmjeri snage sa Novakom Đokovićem koji je pobjedom protiv Artura Rinderkeša obezbijedio duel sa Romanom Safijulinom u osmini finala.

Prije potencijalnog meča sa Novakom, pored Močizukija moraće da pobijedi i Huberta Hurkača ili Tomija Pola, dok bi za trofej morao u okršaj sa Aleksandrom Zverevim. Svakako, put do titule mu je olakšan zbog neigranja Karlosa Alkaraza, ali Novak izgleda opasnije nego ikad...

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(Mondo.rs)