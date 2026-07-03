Siner u osmini finala Vimbldona, Medvedev eliminisan!

Prvi teniser svijeta Italijan Janik Siner plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je poslije tri seta pobijedio Amerikanca Džensona Bruksbija 6:4, 6:3, 6:4.

Izvor: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Siner je pobijedio 81. igrača na ATP listi poslije dva sata i 15 minuta.

U osmini finala će igrati protiv Japanca Šinatre Močizukija, koji je danas pobijedio Španca Rafaela Hodara 3:1.

Među 16 najboljih se plasirao i Nijemac Jan-Lenard Štruf, nakon što je danas poslije tri seta pobijedio devetog tenisera svijeta, Rusa Danila Medvedeva, 7:6(4), 7:6(5), 7:5.

Štruf, 74. igrač na ATP listi, slavio je poslije dva sata i 52 minuta, a u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Hurkač - Pol.

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