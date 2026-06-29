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Janik Siner priznao da ga je Kecmanović namučio: "Taj treći set je bio jako težak"

Janik Siner priznao da ga je Kecmanović namučio: "Taj treći set je bio jako težak"

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Italijanski teniser Janik Siner pobijedio je Miomira Kecmanovića u prvom kolu Vimbldona i oglasio se poslije meča

Janik Siner priznao da ga je Kecmanović namučio Izvor: Arena Sport /Printscreen

Prvi teniser svijeta Janik Siner opasno se namučio u prvom kolu Vimbldona, ali je poslije tri i po sata borbe pobijedio Miomira Kecmanovića. Italijan je poslije meča iznio prve utiske, svjestan da meč koji je odigrao nije na nivou kakav je želio da prikaže.

"Prije svega, hvala vam što ste došli. Velika je stvar i ponos što sam igrao na Centralnom terenu. Bilo je malo problema na terenu. Nisam baš igrao najbolji tenis, ovo mi je prvi zvanični meč na travi, i to ima svoj značaj. Treći set je bio jako težak. Morao sam da progutam neke stvari, ali hvala vam što ste svi došli", rekao je aktuelni šampion Vimbldona.

Vidjeli smo mnogo napetosti, dobrih poteza, ali i padova, potencijalnih povreda i krvave patike... "Pa dobro, dobro sam zasad, nadam se da se neće pogoršati. To me malo natjeralo da nastavim da igram. Nije to bilo mnogo strašno, nije se mnogo pogoršalo. Mislim da je bio odličan meč za obojicu i hvala vam", dodao je Siner.

Janik Siner stigao je kao glavni favorit u London i branilac titule. "Da, u svakom slučaju je to potpuno drugačiji osjećaj. To sam osjetio dok sam izlazio na teren niz stepenice i mentalno sam znao da je ovo posebno, istorijsko zdanje. Znam da će mnogo teže biti da se odbrani taj trofej. Drago mi je što sam dobio prvu bitku i nadam se da ću imati dovoljno vremena da se pripremim za sljedećeg protivnika."

Susret je trajao tri i po sata, ali je bilo poprilično jasno da Italijan nije na nivou kakav umije da prikaže. "Što se tiče meča, imao sam dosta grešaka, što je normalno jer nije uvijek lako igrati prve mečeve. Treći set je bio jako težak. Moj protivnik je odigrao nekoliko izuzetnih poena, ali sve je to tenis. Veoma sam srećan što sam u drugom kolu", zaključio je Janik Siner.

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Tagovi

Janik Siner Miomir Kecmanović Tenis Vimbldon

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