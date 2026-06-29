Hamad Međedović se raspao na Vimbldonu: Bio nadomak pobjede i onda se samo istopio na londonskom suncu

Hamad Međedović je bio na korak od velike pobjede, a onda je samo nestao u meču sa Sebastijanom Ofnerom.
Dok Srbija gleda kako Miomir Kecmanović bije bitku sa Janikom Sinerom ostala je bez jednog predstavnika na Vimbldonu pošto je Hamad Međedović ispao poslije poraza od Sebastijana Ofnera.
U drami koja je trajala tri sata Austrijanac koji je inače specijalista za šljaku uslavio je rezultatom 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6.4. Poslije ove pobjede Ofner će u narednom kolu igrati sa Hubertom Hurkačem koji je savladao Kaspera Ruda na startu.
Kako je Međedović izgubio?
Sjajno je krenuo srpski teniser pošto je uzeo prva tri gema na meču, a onda još jednom uzeo servis rivalu i rutinski dobio prvi set. Nakon toga smo vidjeli jedan maratonski gem na njegov servis na početku drugog seta, a onda je potpuno pao i izgubio dva naredna gema na svoj servis.
Pri rezultatu 1:1 u gemovima sabrao se i sa jednim uzetim brejkom i nekoliko brejk lopti u ostalim gemovima na Ofnerov servis poveo je 2:1 u setovima i djelovalo je da ide ka pobjedi. Ipak, desilo se suprotno.
Iako je uzeo brejk na startu četvrtog seta uspio je da ga izgubi, a onda je nakon dvije spašene brejk lopte u sedmom gemu posljednjeg seta poklekao i na kraju ispao sa takmičenja u Londonu.