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Hamad Međedović se raspao na Vimbldonu: Bio nadomak pobjede i onda se samo istopio na londonskom suncu

Hamad Međedović se raspao na Vimbldonu: Bio nadomak pobjede i onda se samo istopio na londonskom suncu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Hamad Međedović je bio na korak od velike pobjede, a onda je samo nestao u meču sa Sebastijanom Ofnerom.

Hamad Međedović poražen na VImbldonu od Sebastijana Ofnera Izvor: EPA/ANDY RAIN

Dok Srbija gleda kako Miomir Kecmanović bije bitku sa Janikom Sinerom ostala je bez jednog predstavnika na Vimbldonu pošto je Hamad Međedović ispao poslije poraza od Sebastijana Ofnera.

U drami koja je trajala tri sata Austrijanac koji je inače specijalista za šljaku uslavio je rezultatom 1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6.4. Poslije ove pobjede Ofner će u narednom kolu igrati sa Hubertom Hurkačem koji je savladao Kaspera Ruda na startu.

Kako je Međedović izgubio?

Sjajno je krenuo srpski teniser pošto je uzeo prva tri gema na meču, a onda još jednom uzeo servis rivalu i rutinski dobio prvi set. Nakon toga smo vidjeli jedan maratonski gem na njegov servis na početku drugog seta, a onda je potpuno pao i izgubio dva naredna gema na svoj servis.

Pri rezultatu 1:1 u gemovima sabrao se i sa jednim uzetim brejkom i nekoliko brejk lopti u ostalim gemovima na Ofnerov servis poveo je 2:1 u setovima i djelovalo je da ide ka pobjedi. Ipak, desilo se suprotno.

Iako je uzeo brejk na startu četvrtog seta uspio je da ga izgubi, a onda je nakon dvije spašene brejk lopte u sedmom gemu posljednjeg seta poklekao i na kraju ispao sa takmičenja u Londonu.

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Tagovi

Vimbldon Hamad Međedović Tenis

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