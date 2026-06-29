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Kecmanović stao na korak od senzacije: Siner preokrenuo na Vimbldonu i prošao dalje

Kecmanović stao na korak od senzacije: Siner preokrenuo na Vimbldonu i prošao dalje

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Janik Siner pobijedio je Miomira Kecmanovića u prvom kolu Vimbldona

Janik Siner pobijedio Miomira Kecmanovića na startu Vimbldona Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Miomir Kecmanović nije uspio da iznenadi prvog tenisera svijeta. Na kraju, Janik Siner je bio bolji 4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3 poslije tri i po sata igre! Miša je propisno namučio Italijana, pokazao da je u sjajnoj formi, ali je na vidjelo iznio i sve mane aktuelnog šampiona Londona.

Kecmanović je dobro počeo, vidjeli smo veliku borbu u prvom setu, igrao se gem za gem sve do 5:4, kada je Srbin stigao do brejka. Uspio je da preokrene sjajan gem Janika Sinera. Italijan je vodio 40:0, a onda je Miša nanizao pet poena i preokrenuo! Uslijedio je servis Kecmanovića, koji je završio sa "nulom" i zatim poveo 1:0 u setovima.

Međutim, najbolji na svijetu se nije predao. Odigrao je sjajan drugi set u kojem je loptica nekoliko puta mogla da prevagne i na stranu Miše Kecmanovića. Međutim, nije... Rani brejk Sinera omogućio mu je da bude korak ispred i za 36 minuta izjednači u setovima. A onda je uslijedio spektakl! Susret u kojem je Miomir Kecmanović pokazao pun potencijal, gotovo svaki gem se igrao na razliku, pa je bilo jasno da se Srbin neće predati bez borbe.

Šlag na torti bio je taj-brejk u kojem je Miša opet pokazao karakter. Gubio je 3:0, a onda izjednačio, potom i poveo, pa osvojio set za vođstvo od 2:1.

Ipak, Janik Siner nije bez razloga prvi na svijetu. Iako je jasno da nije igrao najbolji tenis na startu Vimbldona, dodao je gas. Neumoljivo je lovio sve greške Miomira Kecmanovića, a bio je i precizan u ključnim momentima. Jednostavno, Kecmanović nije imao mnogo šansi u naredna dva seta, pa se Siner poslije tri i po sata plasirao u drugo kolo turnira u Londonu.

Tagovi

Janik Siner Miomir Kecmanović Vimbldon Tenis

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